Lutto nel mondo del calcio, un terribile male porta via il giovane calciatore

Il mondo del calcio piange la scomparsa di Alessandro Borghi, giovane calciatore modenese che ha perso la sua battaglia contro una malattia con cui combatteva da oltre un anno. La tragica notizia è stata riportata dalla Gazzetta di Modena e ha scosso profondamente la comunità sportiva e i suoi cari.

Cresciuto calcisticamente nell’Audax Casinalbo, Borghi ha proseguito il suo percorso nelle giovanili del Modena, dove ha trascorso cinque anni. Il suo talento lo ha portato poi a vestire le maglie di Castelvetro, Sanmichelese e Sammaurese, distinguendosi nelle categorie del panorama calcistico modenese. Nel 2021, l’amore per il calcio lo ha condotto a Gibilterra, dove ha militato nel Glacis United, squadra della massima divisione locale. La sua ultima esperienza sul campo risale al 2022, con la Modenese.

Il cordoglio della comunità calcistica

Audax Casinalbo: “Un dolore immenso”

Il club che ha visto Borghi muovere i primi passi nel mondo del calcio ha espresso profonda tristezza. In una nota ufficiale, l’Audax Casinalbo ha ricordato Alessandro come un giovane determinato e pieno di talento:

“Si è spento oggi, dopo una strenua lotta contro una terribile malattia, Alessandro Borghi. Un grande affettuoso abbraccio alla sua famiglia. Ciao Alessandro.”

Claudio Bertolani, dirigente dell’Audax Casinalbo

Tra i ricordi più toccanti, quello di Claudio Bertolani, dirigente dell’Audax Casinalbo, che ha voluto omaggiare il carattere solare e l’attaccamento di Borghi alla sua comunità:

“Era molto legato a Casinalbo. Qui aveva i suoi amici, la sua compagnia. Era facile volergli bene, sempre con il sorriso sulle labbra. Mi stringo al dolore della famiglia.” Giovane calciatore: Casinalbo,utto nel calcio: il modenese Alessandro Borghi muore a 24 anni. Per 5 anni nelle giovanili del Modena, ha giocato anche in Serie A a Gibilterra con il Glacis United. Audax Casinalbo, Sanmichelese, Castelvetro e Modenese https://t.co/nHBXUfzrPw pic.twitter.com/ddD9kFaCKD — gloriano bartolini (@11Giuliano) December 4, 2024

Il saluto della Sanmichelese

Anche Enrico Pifferi, direttore sportivo della Sanmichelese, ha espresso il dolore per la perdita di un giovane dal futuro promettente:

“Era un bravo ragazzo e da noi ha lasciato ottimi ricordi. Dispiace che un ragazzo così giovane debba dire addio ai suoi sogni. Ciao Alessandro.”

Un giovane pieno di sogni e passioni

Alessandro Borghi era un ragazzo che viveva il calcio con dedizione e passione. La sua carriera, fatta di sacrifici e traguardi, rifletteva un amore genuino per lo sport. Dalla sua città natale fino a Gibilterra, Borghi aveva portato con sé un sorriso contagioso e un grande spirito di squadra, lasciando ovunque un ricordo indelebile.

La sua scomparsa rappresenta una perdita non solo per il mondo del calcio, ma per tutti coloro che lo hanno conosciuto e apprezzato. A soli 24 anni, Alessandro Borghi lascia un vuoto che sarà difficile colmare, ma anche un’eredità di determinazione e coraggio che continuerà a ispirare.

Ciao Alessandro, riposa in pace.