Home | Lutto nel calcio: morto per un male incurabile il campione ex Milan, lascia un figlio piccolo

Il calcio lombardo è scosso dalla prematura morte di Luca Lodetti, ex calciatore di 35 anni, che ha lasciato un vuoto profondo nella comunità sportiva. Dopo aver ricevuto, nel febbraio 2024, la notizia di una malattia incurabile, Luca non ha avuto scampo, e la sua scomparsa ha suscitato dolore in tutti coloro che lo avevano conosciuto. L’ex calciatore lascia un figlio di 2 anni.

Luca Lodetti morto a soli 35 anni: il calciatore lascia un figlio di 2 anni https://t.co/BO0lSelVga https://t.co/nMpCU2kJaZ — MilanoToday (@milano_today) March 17, 2025

Lodetti aveva iniziato la sua carriera calcistica nelle giovanili del Milan, dove ha mosso i primi passi nel mondo del calcio. Cresciuto nelle categorie Allievi e Primavera, aveva avuto come allenatori figure di spicco come Alberico Evani e Filippo Galli.

Il suo ruolo era quello di difensore centrale o esterno difensivo, e la sua determinazione gli aveva permesso di farsi notare anche fuori dal contesto delle grandi squadre. La sua carriera si è sviluppata principalmente nei campionati dilettantistici, dove ha militato in numerosi club della Lombardia.

Lutto nel calcio, Luca Lodetti stroncato da un male incurabile

Tra le squadre in cui ha giocato ci sono il Darfo Boario, Tritium, Pro Sesto, Alzano Cene, Colognese, Mezzolara, Faenza, Mapello e Legnano. Oltre alla lunga esperienza in Serie D, ha avuto anche un’importante parentesi all’estero, dove ha giocato a Malta con i club Naxxar Lions e Marsaxlokk, vestendo le maglie della Serie A maltese e vivendo una nuova dimensione calcistica.

Oltre al calcio, il ciclismo era una delle sue grandi passioni. Fino a quando le sue condizioni di salute glielo hanno permesso, Lodetti ha praticato questa disciplina con grande impegno. La sua passione lo ha portato a creare una squadra amatoriale, la Truck Consult Team, nome ispirato all’agenzia di pratiche automobilistiche che aveva fondato a Brembate Sopra nel 2019, dopo aver appeso le scarpe da calcio al chiodo.

La notizia della sua morte ha suscitato una reazione commossa da parte di molti dei club in cui aveva giocato. I messaggi di cordoglio sui social network dei vari team testimoniano il rispetto e l’affetto che la comunità sportiva ha sempre nutrito nei suoi confronti. La sua prematura scomparsa ha lasciato un vuoto indelebile in tutti coloro che lo hanno conosciuto, sia sul campo da gioco che nella vita privata. Lodetti lascia un figlio di soli 2 anni.

Leggi anche: