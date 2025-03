Lutto nello spettacolo: la sua saga famosa in tutto il mondo – Lutto nel mondo dello spettacolo e dei libri. È morta a 66 anni la scrittrice di Young adult, diventata popolare in tutto il mondo grazie alla serie di Vampire’s Diary. (continua a leggere dopo le foto)

L.J. Smith è morta in ospedale. Da tempo la scrittrice soffriva di una rara malattia autoimmune, come hanno rivelato la sua compagna Julie Divola, e la sorella, Judy Clifford al «New York Times» che ricorda anche come lei si sia dovuta riappropriare dei suoi personaggi scrivendo fan fiction dopo essere stata licenziata ed essere stata rimpiazzata da un ghost writer. In Italia a pubblicare i suoi libri più importanti, compresi i Diari, è stata la casa editrice Newton Compton.

È morta a 66 anni dopo una lunga malattia L. J. Smith, autrice di “Vampire Diaries”

La scrittrice ha dato alle stampe oltre venti libri a cui si aggiungono tre opere inedite che sono state completate prima della sua morte. La sua carriera ha preso il via quando ha pubblicato nel 18987 “La notte del solstizio” che non vendette molto in verità, ma incuriosì un editore che lavorava in una società di produzione che fu acquistata dalla Warner Brothers. Un evento che ha dato una svolta significativa alla sua vita professionale. Difatti tale società comprese il potenziale di L.J. Smith.

