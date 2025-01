Lutto nel calcio italiano: addio a Luca, ex attaccante di 36 anni

Un terribile lutto ha colpito in queste ore il mono del calcio italiano. Luca, ex attaccante di 36 anni, è venuto a mancare all’affetto della sua famiglia e dei suoi tifosi. La triste notizia è stata annunciata dalla società nella quale Luca aveva militato con un commosso messaggio. Vediamo nel dettaglio che cos’è successo al giovane ex calciatore. (Continua a leggere dopo le foto)

Addio a Luca Ettorre, ex attaccante di 36 anni

Lutto nel mondo del calcio italiano e soprattutto in quello abruzzese per la scomparsa di Luca Ettorre, ex attaccante di 36 anni che ha militato nelle squadre del Morro d’Oro, Giulianova e Cologna. Luca è stato strappato alla sua vita da una lunga malattia contro la quale ha lottato fino alla fine. I funerali saranno celebrati giovedì 23 Gennaio 2025 alle ore 11:00 presso la chiesa di San Nicolò a Cologna. Come riportato da Certa Stampa, la triste della sua prematura scomparsa è stata annunciata dal Cologna Calcio, società nella quale Luca aveva militato: “Il Cologna Calcio in tutte le sue componenti si stringe intorno alla famiglia Ettorre per la scomparsa del nostro caro Luca, che troppo presto ci ha lasciato. Resterai sempre nei nostri cuori, ciao bomber”.

