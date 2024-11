Luisa Corna sparita dalla Tv, che fine ha fatto: “Come vivo oggi”

Luisa Corna, classe 1965, è una cantante ed ex conduttrice televisiva. Come cantante ha partecipato al Festival di Sanremo 2002 in coppia con Fausto Leali con il brano Ora che ho bisogno di te, classificandosi quarti. Ha inoltre pubblicato tre dischi. Come conduttrice televisiva ha condotto fra gli altri i programmi Tira & Molla, Notti mondiali, Sì sì è proprio lui, Sognando Las Vegas e Domenica in. Come attrice ha recitato nel film Al momento giusto di Giorgio Panariello e nella fiction Ho sposato uno sbirro e in teatro al fianco di Giorgio Albertazzi in Mami, Pappi e Sirene in Magna Grecia. Da qualche tempo Luisa Corna sembra essere sparita dalla tv, ma alla base di questa sua scelta sembrano esserci delle motivazioni ben precise. (Continua a leggere dopo le foto)

Luisa Corna sparita dalla Tv, che fine ha fatto e cosa fa oggi

Dopo una carriera ricca di successi televisivi, Luisa Corna ha deciso di allontanarsi dal piccolo schermo e di cambiare rotta per quanto riguarda la sua vita professionale. Ovviamente, l’artista non ha detto del tuttto addio alla tv, ma ha scelto di comparire in video molto raramente, come per esempio nel Febbraio 2024 a Tale e quale show, oppure nell’ospitata che si terrà oggi a La volta buona su Rai 1 da Caterina Balivo. Perchè ha deciso di voltare le spalle alla tv? Qualche mese fa la Corna ha spiegato questa sua scelta attraverso una lunga intervista a Il Tirreno, durante la quale ha ammesso: “Ho mandato avanti le mie priorità: famiglia e musica. Amo la privacy e ho cercato di star fuori dai gossip: tutto dipende da come ti poni”. La cantante ha dichiarato anche di aver rifiutato diversi reality: “Ho avuto proposte sia per la casa del Grande Fratello che per l’Isola dei Famosi ma in questa fase della mia vita ho detto no, ogni cosa ha un suo tempo, non riuscirei a mettere in stand-by la mia vita vera”.

