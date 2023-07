Dopo aver comunicato la risoluzione del contratto con Galtier, il Paris Saint Germain ha annunciato Luis Enrique come nuovo allenatore della squadra. Il tecnico ha firmato un contratto biennale (CONTINUA DOPO LA FOTO)

Leggi anche: Giuntoli lascia ufficialmente il Napoli, si apre l’era Juve

Leggi anche: Juve su Holm: il primo acquisto di Giuntoli

Luis Enrique durante Marocco-Spagna. (Photo by Simon Bruty/Anychance/Getty Images)

Luis Enrique al Psg: c’è l’annuncio

E’ arrivato l’annuncio ufficiale del Paris Saint Germain: Luis Enrique ha firmato un contratto biennale e sarà dunque il nuovo allenatore. Dopo la risoluzione con Galtier dunque il club parigino ha immediatamente comunicato il successore.

L’ex allenatore della nazionale spagnola fa il suo ritorno alle redini di una squadra calcistica di club, dopo sei anni dall’ultima volta in cui ha allenato il Barcellona nel 2017. Durante la sua esperienza con la selezione nazionale spagnola, è riuscito a raggiungere le semifinali dell’EURO2020, ma è stato eliminato agli ottavi di finale del Campionato del Mondo in Qatar dal Marocco.

Il futuro di Mbappé

A tenere banco in casa Psg è sicuramente il futuro della stella Kylian Mbappé. Il contratto dell’attaccante francese scadrà l’anno prossimo, ma il presidente Al-Khelaïfi non ha intenzione di privarsene a zero. Interpellato sulla questione, Luis Enrique ha così dichiarato a margine della sua presentazione come nuovo allenatore del club parigino: “Non posso dire nulla, ha un contratto e vedremo come andranno le cose. La costruzione della squadra la faremo in maniera del tutto privata”.

Per quanto riguarda l’inizio della nuova avventura, il tecnico si è mostrato entusiasta: “Mi piace molto questa pressione, ci sono dieci squadre sullo stesso livello e con lo stesso sogno”.