Juve su Holm: il primo acquisto di Giuntoli

Emil Holm potrebbe essere il primo acquisto dell’era Giuntoli in bianconero. Autore di 20 presenze nella passata stagione disputata con lo Spezia terminata con un brutto infortunio che l’ha messo ko da febbraio in poi, Holm è un vero e proprio pallino del nuovo direttore sportivo juventino che l’aveva messo nel proprio mirino già ai tempi del Napoli.

Con l’addio di un elemento importante come Cuadrado, potrebbe essere il classe 2000 dello Spezia il sostituto designato dalla dirigenza bianconera che per strapparlo alla società ligure dovrà sborsare una cifra tra i 12 e i 15 milioni di euro. Capace di giocare in qualsiasi ruolo della corsia di destra, da terzino ad ala, Holm potrebbe diventare il nuovo motore della fascia juventina cercando di migliorare lo score di 1 gol e 2 assist totalizzato nella passata stagione. (CONTINUA DOPO LA FOTO)

LA SPEZIA, ITALY – JANUARY 22: Emil Alfons Holm of Spezia Calcio injured during the Serie A match between Spezia Calcio and AS Roma at Stadio Alberto Picco on January 22, 2023 in La Spezia, Italy. (Photo by Gabriele Maltinti/Getty Images)

Operato al termine della stagione scorsa

Uno dei dubbi che ha avvolto il nome del laterale svedese nel recente passato è stata la lesione dei tessuti molli nella regione inguinale che l’ha costretto a terminare già nel mese febbraio la precedente stagione. Un problema fortunatamente risolto dopo l’operazione e che non ha presentato alcun tipo di strascico al giocatore che ora si appresta a vivere una nuova affascinante avventura con la maglia bianconera, Giuntoli garantisce.