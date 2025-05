“L’Uefa dovrebbe indagare”: Inter-Barcellona, esplode la rabbia dei tifosi blaugrana

È una di quelle partite destinate a essere raccontate negli anni, a generazioni di tifosi. Inter-Barcellona, semifinale di ritorno di Champions League, si è conclusa con un pirotecnico 4-3 ai supplementari che ha consegnato ai nerazzurri la finale di Wembley con un complessivo 7-6. Una battaglia epica sul prato di San Siro, tra emozioni incontenibili, ribaltamenti continui e – soprattutto – polemiche roventi. Cos’è successo dopo la partita? (Continua dopo le foto)

Inter-Barcellona, caos dopo la partita: accuse all’arbitro e al VAR

Se da una parte esplodeva la gioia incontenibile del popolo interista, dall’altra il Barcellona si è lasciato andare a una vera e propria invettiva contro la direzione arbitrale. Nel mirino Szymon Marciniak, fischietto polacco di grande esperienza internazionale, ma soprattutto la sala VAR: guidata dall’olandese Dennis Higler, affiancato come AVAR dal connazionale Pol van Boekel. Nomi già noti, e mal digeriti, dalle parti di Barcellona. “L’UEFA dovrebbe indagare. Ci sono cose che non capisco”, ha tuonato Pedri, che ha parlato a caldo di “decisioni tutte in una sola direzione”. Il tecnico Hansi Flick ha usato parole più caute, ma il messaggio era chiaro: “Ogni 50 e 50 era per l’Inter”. Un’escalation di proteste che rischia di sfociare in un nuovo reclamo formale da parte della società blaugrana. (Continua dopo le foto)

🖥️💥 Gravísimo error del VAR en la acción entre Mkhitaryan y Lamine Yamal.



👉🏻 Se producen dos contactos en la acción, uno fuera del área y un segundo sobre la línea.



❌ ES PENALTI.



▪️ Marciniak señaló correctamente el penalti pero Dennis Higler, en el VAR, cambió su decisión. pic.twitter.com/HWiyMrX3CJ — Archivo VAR (@ArchivoVAR) May 6, 2025

Inter-Barcellona, Higler e van Boekel nel mirino

A infiammare le accuse del Barcellona non sono solo gli episodi della partita, ma anche i precedenti con la coppia di arbitri olandesi al VAR. In particolare, la sfida di Champions del 4 ottobre 2022, sempre a San Siro, contro l’Inter. All’epoca, il gol annullato a Pedri per un presunto tocco di mano accidentale di Ansu Fati, e un rigore negato per fallo di mano di Dumfries, lasciarono strascichi profondi. In quel match, il VAR era proprio Pol van Boekel e l’AVAR Dennis Higler. Le proteste del Barcellona furono veementi e, secondo quanto riferito dal quotidiano spagnolo Mundo Deportivo, fu presentata una richiesta ufficiale all’UEFA affinché quei due nomi non ricomparissero più in partite dei catalani. La loro presenza martedì scorso ha riacceso antichi fantasmi. Come se non bastasse, van Boekel fu anche protagonista come VAR in Bayern-Barcellona del 2021, altra gara segnata da decisioni arbitrali contestate. “Ci sono voluti dieci minuti per capire chi ci fosse al VAR. Quando ho letto quei nomi, ho capito che non sarebbe stata una notte normale”, ha dichiarato un dirigente blaugrana sotto anonimato.

