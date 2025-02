Home | L’Udinese strapazza l’Empoli al “Friuli”: prima doppietta in serie A per Ekkelenkamp

Udinese-Empoli 3-0, vittoria fondamentale per i bianconeri che superano i toscani con un netto 3-0 nella 25ª giornata di Serie A. Jurgen Ekkelenkamp si prende la scena con una straordinaria doppietta, mentre nel finale Thauvin chiude i conti, regalando tre punti preziosi alla squadra di Runjaic.

Primo tempo: Ekkelenkamp sblocca il match

Nonostante un buon avvio dell’Empoli, è l’Udinese a colpire per prima. Al 19′, un tiro da fuori di Atta viene deviato in area proprio da Ekkelenkamp, che batte Caprile e firma l’1-0, il suo secondo gol consecutivo dopo quello contro il Napoli.

Gli ospiti provano a reagire, soprattutto con Kouamé, ma l’ex Fiorentina manca di precisione e il punteggio resta invariato fino all’intervallo.

Ripresa: ancora Ekkelenkamp, poi il sigillo di Thauvin

Nel secondo tempo il copione non cambia: l’Empoli tenta di alzare il ritmo, ma è l’Udinese a colpire in transizione. Al 65′, dopo una respinta di Caprile su conclusione di Lucca, Ekkelenkamp è il più rapido di tutti e firma il 2-0, chiudendo virtualmente la partita.

Nel finale i toscani provano a riaprirla, ma al 90′ ci pensa Florian Thauvin a mettere il sigillo definitivo: azione personale e destro vincente per il 3-0, che fa esplodere il BluEnergy Stadium. Tre punti pesantissimi per l’Udinese, che si rilancia in classifica con una vittoria netta e convincente.

