Luca muore a 28 anni, una fine terribile in moto

Quella che doveva essere una gita sul lago tranquilla in compagnia di suo fratello e dei suoi amici, è diventata un dramma. Il tragico incidente è avvenuto ieri, domenica 30 giugno 2024, poco prima di mezzogiorno. Uno schianto che lo ha fatto finire oltre il guardrail. Gli amici di Luca hanno subito chiamato i soccorsi ma purtroppo per il 28enne non c’era più nulla da fare: il suo corpo è stato recuperato mezz’ora dopo dai vigili del fuoco che ne hanno constatato il decesso. (Continua dopo le foto)

Tragico incidente in moto a Valvestino: morto un ragazzo di 28 anni

Lo schianto è avvenuto ieri: un motociclista di 28 anni, è morto lungo la Sp9, la strada che costeggia il lago di Valvestino. Il ragazzo era in moto in compagnia del fratello: i due stavano scendendo dalla Valvestino verso Gargnano, in una zona molto frequentata dai motociclisti. Ad un certo punto, la moto di Luca sarebbe finita contro quello del fratello. Lo schianto è stato terribile e l’uomo sarebbe prima finito contro il guardrail poi sarebbe caduto nel dirupo che divide la strada dal lago sottostante, concludendo così un volo di decine di metri. (Continua dopo le foto)

Le cause dell’incidente

Intanto le forze dell’ordine stanno ancora facendo luce su quanto accaduto. Resta infatti ancora da capire come sia stato possibile che Luca abbia perso il controllo della sua moto e che non sia riuscito a frenare in tempo. Il ragazzo infatti, spesso viaggiava in moto nel weekend e quindi era un autista piuttosto esperto. Al momento si sa con certezza che l’impatto sarebbe avvenuto in prossimità di una curva e che il giovane è finito contro il mezzo del fratello. Chi era Luca Guastella?

