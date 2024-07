Uomo trovato morto in casa, poi la scoperta da brividi sul badante

Tragica scoperta, nel tardo pomeriggio di ieri, domenica 30 giugno 2024. Una donna era appena rientrata da una giornata al mare e aveva deciso di fare tappa dal padre prima di rientrare in casa. Ciò che ha trovato a casa del genitore però, l’ha sconvolta: l’anziano era morto, riverso sul pavimento. La figlia quindi ha subito chiamato i soccorsi. In casa con il padre in quel momento c’era anche il suo badante. Cos’è successo all’anziano? (Continua dopo le foto)

Anziano trovato morto in casa dalla figlia

La tragedia si è consumata nell’abitazione della vittima, un appartamento in via Trieste a Castrignano de’ Greci, nel Salento. La vittima si chiamava Fernando Monte e aveva 81 anni. È stata la figlia, che è andata a fargli visita ieri, a trovare il corpo del padre. In casa insieme all’anziano, costretto a muoversi su una sedia a rotelle, era presente anche il suo badante. Non appena la figlia ha lanciato l’allarme, sul posto sono arrivati gli operatori del 118 e i carabinieri della compagnia di Maglie, che hanno avviato i rilievi. Cosa hanno scoperto gli inquirenti non appena hanno visto il corpo dell’anziano? (Continua dopo le foto)

Castrignano de’ Greci, anziano trovato morto in casa: il badante nudo e in stato confusionale

Sul corpo dell’anziano, erano presenti diversi segni presumibilmente compatibili con percosse. Quindi subito i sospetti si sono rivolti al badante dell’anziano, che era in casa con lui quel pomeriggio. Si tratta di un uomo, un 36enne di nazionalità moldava, da circa due anni regolarmente assunto dalla famiglia dell’anziano. Il giovane straniero era senza gli abiti, sulla porta d’ingresso dell’abitazione e in stato confusionale, forse per aver assunto sostanze stupefacenti. Cosa potrebbe essere successo?

