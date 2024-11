Luca Argentero è un famoso attore italiano, che ha dato il via alla sua carriera nel mondo della televisione prendendo parte alla quattordicesima edizione del Grande Fratello. Per quanto riguarda la sua vita sentimentale, Luca Argentero è stato sposato una prima volta con l’attrice e doppiatrice Myriam Catania; dalla quale ha divorziato nel 2016. Poi, sul set del film Vacanze ai Caraibi, ha conosciuto la sua attuale moglie, la modella e attrice Cristina Marino, con la quale ha avuto anche una figlia, Nina Speranza, e un figlio Noè Roberto. Ospite del podcast Supernova, Luca Argentero ha ammesso di essere infastidito dai like che la moglie mette alle foto di Stefano De Martino sui social. (Continua a leggere dopo le foto)

Luca Argentero e i like della moglie alle foto di De Martino: la sua reazione

Alessandro Cattelan dal 28 ottobre 2024, ogni lunedì e giovedì, posta sul suo profilo Youtube una nuova puntata del suo podcast Supernova, dove i vari personaggi intervistati trovano un nuovo spazio e una dimensione più intima rispetto alla tv per potersi raccontare. Nel corso di una puntata del suo podcast, Cattelan ha ospitato il famoso attore italiano Luca Argentero, il quale, chiacchierando del più e del meno, ha ammesso di essere infastidito dai like che la moglie, Cristina Marino, mette alle foto di Stefano De Martino sui social: “Lei si nasconde dietro questa cosa che i social sono democratici. Ma in modo univoco, solo per loro. Dice: ‘È una bella foto’. È quello che mi dà più fastidio. Con tutto il rispetto per Stefano, che è un amico e una persona estremamente simpatica e alla mano, ma non fa sempre delle belle foto almeno quando è nudo e unto. Io da cultore della bella fotografia… spesso non sono delle belle foto, è bello lui. Questa disonestà intellettuale di mia moglie che mi dà fastidio”. Poi restando sul tema “bellezza”, Argentero ha spiegato quale ruolo abbia avuto nella sua carriera.

