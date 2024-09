Louis Vuitton Cup, Luna Rossa cerca il primato nel Round Robin: l’incognita vento

Il maltempo e il poco vento nella città di Barcellona hanno rinviato a oggi, lunedì 9 settembre 2024, l’ultima giornata di regate della Louis Vuitton Cup. La prima sfida, partita pochi minuti fa tra Orient Express e INEOS Britannia. Segue Luna Rossa contro Alinghi. Finora la squadra italiana ha collezionato 6 vittorie e 1 sconfitta ed è, al momento, prima in classifica. La Luna Rossa affronterà l’imbarcazione svizzera con la certezza di avere già in tasca la qualificazione alle semifinali di America’s Cup e l’opportunità di chiudere in vetta la fase dei Round Robin. (Continua dopo le foto)

Louis Vuitton Cup, il problema del vento

Dopo la tempesta di ieri, il cielo sopra Barcellona è tornato sereno, ma manca il vento. La prima sfida tra INEOS Britannia e Orient Express, in programma per le 14:10, dopo il test del vento per le imbarcazioni è stata rimandata, ma il vento dovrebbe essere in aumento nel pomeriggio. Se tutto andrà bene, l’imbarcazione italiana affronterà Alinghi intorno alle 14:45. L’ultima sconfitta con l’equipaggio inglese ha compromesso nulla rispetto alle possibilità del Team Prada: il team leader potrà scegliere l’avversario da affrontare nelle semifinali della Challenger Selection Series. (Continua dopo le foto)

Luna Rossa punta al primato nel Round Robin



Vincere contro Alinghi è fondamentale per Luna Rossa: in caso di trionfo, gli italiani saranno aritmeticamente primi nel Round Robin. In caso di sconfitta contro gli svizzeri, Luna Rossa andrà alla regata di spareggio contro INEOS Britannia. Quest’ultima però prima dovrà battere i francesi. Il programma odierno si chiuderà con il match Team New Zealand contro American Magic. La competizione sarà trasmessa su Italia 1, Canale 20 e su Sky per gli abbonati.