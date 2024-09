Ciclismo, Roglic “Re di Spagna”: vince la Vuelta per la quarta volta

Altri sport. Ciclismo, Roglic vince la Vuelta per la quarta volta. La Vuelta 2024 si è conclusa col successo di Primoz Roglic che ha vinto la corsa a tappe iberica per la quarta volta in carriera, raggiungendo così Roberto Heras in testa all’albo d’oro. L’avversario più credibile è stato Ben O’Connor che, alla fine, non è riuscito a tenere il passo di Roglic, ma è riuscito comunque a resistere centrando il 2° posto nella generale dopo una crono super. Per questa edizione 2024 gli organizzatori hanno mantenuto il montepremi degli anni passati, con il vincitore della Vuelta di Spagna che ha guadagnato 150 mila euro, meno della metà della vittoria del Tour de France. 11 mila euro al vincitore di una singola tappa, 3000 euro al supercombattivo dell’edizione. (Continua a leggere dopo le foto)

Roglic ha fatto poker. Conquistando l’edizione 2024, il fuoriclasse sloveno è arrivato alla quarta Vuelta di Spagna vinta in carriera. Il primo successo nel 2019, seguito dalle vittorie nel 2020, 2021 e, appunto, l’ultima grande impresa. Subito dopo la vittoria, come riportato da Sport2U, ha dichiarato: “È stata dura ed è stata anche una Vuelta molto veloce, sono felice. Ho spinto forte, come sempre. Ora devo fare festa. Incredibile per la Slovenia, non c’è un modo per descrivere quello che abbiamo fatto. Tanti sacrifici per arrivare a questo risultato. Sono solo felice, perché ho ripagato tutti gli sforzi”. A chi gli ha chiesto se punterà a vincere la quinta Vuelta il prossimo anno, lo sloveno ha risposto: “Non voglio pensare al prossimo anno e alla possibile vittoria della Vuelta. Mi voglio godere questa vittoria”.