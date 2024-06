Lotteria, vince 187 milioni: poi il gesto shock sulla famiglia – Il colpo di fortuna ha avuto delle conseguenze a dir poco sconvolgenti. La vincita ha infatti turbato il delicato equilibrio familiare, portando la coppia ad assumere una drastica decisione. (continua a leggere dopo le foto)

Lotteria, vince 187 milioni: poi il gesto shock sulla famiglia

Grossi problemi, in Inghilterra, per una coppia, composta da Adrian Bayfors e Gillian Bayford, che ha vinto oltre 187 milioni di dollari all’EuroMillions nell’agosto del 2012. L’importante cifra avrebbe dovuto rasserenare la loro vita, invece ha aperto delle crepe. Da lì in poi, sono iniziati i problemi: la vittoria ha messo a dura prova i rapporti con la famiglia. (continua a leggere dopo le foto)

Lotteria, Gillian Bayford vince 187 milioni: da lì l’inferno in famiglia

Stando a quanto riporta la donna, la sua famiglia è diventata «insistente e avida. Chiedeva soldi e li pretendeva». Una situazione insostenibile, davvero fuori controllo. Come riferisce «Leggo», che ha dedicato spazio alla vicenda, la signora Gillian Bayford non sarebbe stata nemmeno invitata al matrimonio del fratello. La donna ha tagliato i rapporti anche con la madre. La sua famiglia però si difende e ha dichiarato che i due «hanno perso di vista le loro origini e quella che era la loro realtà, montandosi la testa dopo l’ingente vincita».

