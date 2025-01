Lotteria Italia, la scoperta sul biglietto da 5 milioni: dove l’hanno vinto – La serata di lunedì 6 gennaio è stata dedicata alla Lotteria Italia. L’ambito premio da 5 milioni di euro è stato assegnato durante la puntata speciale di Affari Tuoi condotta da Stefano De Martino. Il tagliando è stato venduto in un piccolo paese di circa 4mila abitanti. Tanti poi non hanno potuto fare a meno di notare l’incredibile coincidenza sulla vincita. (continua a leggere dopo le foto)

La Lotteria Italia ha premiato Somaglia, piccolo paese in provincia di Lodi. Il primo premio da 5 milioni di euro è stato infatti assegnato al biglietto serie T173756, venduto proprio sul suo territorio. Da qui però passa l’autostrada A1 ed è verosimile che il biglietto estratto sia stato acquistato non da un abitante, ma da un qualcuno di passaggio, che si è fermato all’Autogrill durante le feste natalizie. In merito alla vincita del premio da 5 milioni c’è poi una strepitosa coincidenza notata da alcuni giornali: la Lombardia ha vinto per la seconda volta di fila, visto che nel 2024 la fortuna aveva baciato la città di Milano. (continua a leggere dopo le foto)

Gli altri tagliandi di prima categoria sono stati venduti a Pesaro, Palermo, Torino, Dolo (VE). Tra i biglietti di seconda categoria (25 premi da 100mila euro), invece, sono due quelli estratti in Lombardia, uno a Milano e l’altro a Vidigulfo, nel pavese. Dei 50 premi da 50mila euro sono 9 quelli lombardi: quattro a Milano, un altro in provincia (a Lacchiarella) e poi Giussano (MB), Mantova, Lecco e Osio Sopra (BG). Insomma, possiamo dire che tale regione sia stata davvero baciata dalla fortuna. Ma non è finita qui…

