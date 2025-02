Lorenzo Rovagnati, cosa non torna dell’elicottero precipitato: le ipotesi

Un elicottero è precipitato nel tardo pomeriggio di ieri, mercoledì 5 febbraio 2025, nella tenuta di Castelguelfo a Noceto, in provincia di Parma. Nel tragico incidente sono morte le tre persone che viaggiavano nel velivolo. Una di queste è Lorenzo Rovagnati, 42enne amministratore delegato dell’omonima azienda di salumi. Con lui nello schianto sono morti anche i due piloti. Cos’è andato storto? (Continua dopo le foto)

Elicottero precipitato a Castelguelfo

L’elicottero è precipitato di colpo all’interno della tenuta del castello di Castelguelfo, frazione di Noceto, in provincia di Parma, un maniero appartenente alla famiglia Rovagnati. Lo schianto è avvenuto intorno alle 19:20 di ieri. L’elicottero si è alzato dalla piattaforma dell’eliporto interno al castello di Castelguelfo di Noceto. Subito dopo è caduto, schiantandosi nelle campagne della stessa tenuta con un impatto devastante che lo ha ridotto a un cumulo di lamiere contorte. Non c’è stato nulla da fare per i passeggeri. La procura di Parma ha aperto un’indagine sul tragico incidente e ha già disposto il sequestro dei piani di voli e della scatola nera per ricostruire gli ultimi movimenti del velivolo. (Continua dopo le foto)

Le vittime dell’incidente

Per i tre occupanti del mezzo purtroppo inutili i successivi soccorsi. Proprio a causa delle condizioni del relitto, le attività di recupero dei corpi da parte dei vigili del fuoco sono state molto impegnative. Oltre all’imprenditore 42enne Lorenzo Rovagnati, amministratore delegato dell’omonimo gruppo, ci sono altre due vittime: Si tratta dei due piloti Flavio Massa, 59 anni e Leonardo Italiani, 30 anni. Come è potuto accadere un incidente del genere?