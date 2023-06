Loftus-Cheek al Milan: operazione ai dettagli

Loftus-Cheek sarà presto un nuovo giocatore del Milan. E’ ai dettagli l’operazione che porterà in Italia il centrocampista inglese del Chelsea

Loftus-Cheek sarà presto un nuovo giocatore del Milan. Il club rossonero e il Chelsea stanno definendo gli ultimi dettagli, dopodiché il centrocampista inglese entrerà a far parte della rosa allenata da Stefano Pioli. (CONTINUA DOPO LA FOTO)

Leggi anche: Loftus-Cheek: dove potrebbe giocare nel Milan di Pioli

Leggi anche: Calciomercato Milan: ai dettagli Loftus-Cheek. Visite per Sportiello

LONDON, ENGLAND – MAY 28: Ruben Loftus-Cheek of Chelsea leaves the tunnel for the warm up prior to the Premier League match between Chelsea FC and Newcastle United at Stamford Bridge on May 28, 2023 in London, England. (Photo by Chris Lee – Chelsea FC/Chelsea FC via Getty Images)

Loftus-Cheek, operazione ai dettagli

Mancano solamente gli ultimi dettagli e dopodiché Ruben Loftus-Cheek sarà un nuovo giocatore rossonero. Milan e Chelsea stanno trovando un accordo sulla base di un trasferimento a titolo definitivo, per 18,5 milioni di pound bonus compresi (circa 21,5 mln di euro). Si tratta del primo rinforzo a centrocampo dopo la cessione di Tonali al Newcastle. Moncada e Furlani non hanno intenzione di fermarsi qui: il centrocampo ha bisogno di altri innesti e il Diavolo è alla ricerca sul mercato dei profili giusti per rinforzare ulteriormente la rosa allenata da Stefano Pioli.

Le caratteristiche del giocatore

Cresciuto nel settore giovanile del Chelsea, Loftus Cheek ha iniziato come centrocampista centrale, ma nel corso degli anni si è evoluto assumendo il ruolo di esterno su entrambe le fasce. Nel sistema di gioco 4-2-3-1 di Stefano Pioli, potrebbe essere schierato sulla fascia destra.

Nonostante la sua notevole statura fisica di 191 cm, si distingue per la sua eccellente velocità. Sebbene non sia molto prolifico in termini di gol segnati, è un giocatore estremamente versatile e prezioso in campo. Durante la sua esperienza con il Chelsea, ha accumulato 155 presenze, arricchite da 13 gol e 18 assist.