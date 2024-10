Tra i vari concorrenti di Ballando con le Stelle c’è anche Sonia Bruganelli, la quale ha avuto un’accesa discussione con Selvaggia Lucarelli. Paolo Bonolis ha deciso di intervenire sulle polemiche riguardandi la ex moglie. La Bruganelli è finita al centro di un acceso dibattito mediatico, soprattutto in seguito alla sua partecipazione al talent. Recentemente, le sue liti in diretta con Selvaggia Lucarelli hanno catturato l’attenzione del pubblico e dei media, generando polemiche che si sono amplificate durante le ultime puntate del programma. (Continua a leggere dopo le foto)

Lite Bruganelli-Lucarelli, interviene Paolo Bonolis

Paolo Bonolis ha deciso di intervenire sulle polemiche riguardandi la ex moglie, Sonia Bruganelli. La donna è finita al centro di un acceso dibattito mediatico, soprattutto in seguito alla sua partecipazione a Ballando con le Stelle. Le sue liti in diretta con Selvaggia Lucarelli hanno catturato l’attenzione del pubblico e dei media, generando polemiche che si sono amplificate durante le ultime puntate del programma. Ad esempio, durante la terza puntata di Ballando, andata in onda il 12 ottobre 2024, la Bruganelli ha avuto un acceso confronto proprio con la giornalista. La giurata ha criticato alcune esibizioni, e nel momento di esprimere il suo giudizio, ha fatto riferimento alle possibili ripercussioni delle sue parole sulla figlia di Bruganelli. Quest’ultima ha risposto affermando di sentirsi attaccata come madre e di essere preoccupata per l’immagine che sua figlia potrebbe avere di lei.

