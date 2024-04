“L’Isola dei Famosi”, chi sono i concorrenti a rischio: i sondaggi

Vladimir Luxuria ha aperto la 17esima edizione de L’Isola dei Famosi 2024 salutando i conduttori che si sono avvicendati nel corso degli anni, da Simona Ventura, al timone del programma fino al 2011 a Nicola Savino, passando per Alessia Marcuzzi e infine Ilary Blasi: “Ci siamo sentite, lo so che sei là divanata. Grazie per le belle parole, Ciao Ilary“. Al contrario di quanto si pensi, Vladimir non ha “soffiato la poltrona” a nessuno, la scelta è stata presa di comune accordo tra tutte le parti. Dopo le presentazioni di rito, il via a questa nuova avventura, che ha gia dei nominati e un televoto aperto.

I nominati della puntata

In diretta dall’ Honduras Elenoire Casalegno ha accolto i concorrenti che, come da tradizione, si sono lanciati dall’elicottero. I primi sono stati Samuel Peron, Marina Suma e l’attore turco Aras Senol, seguiti da Matilde Brandi, Arthur Dainese, Edoardo Stoppa e Francesca Bergesio. La puntata è entrata subito nel vivo con la scelta del leader, che dopo una serie di prove, compresa la più temuta, quella del fuoco, è stata vinta da Greta Zuccherello, che sceglie di mandare al televoto Joe Bastianich. A fine puntata puntata, anche il gruppo si cimenta con le prime nomination. Artùr Dainese, Luce Caponegro e Samuel Peron. Dunque questi i 4 nominati della serata. I sondaggi sono già partiti, ecco chi è più a rischio. (scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva)