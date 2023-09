Manca solo l’ufficialità, ma la decisione è stata presa: Fabio Grosso sarà il prossimo allenatore del Lione. Superata la concorrenza di Gattuso, il campione del mondo torna nella squadra con cui ha giocato dal 2007 al 2009. (CONTINUA DOPO LA FOTO)

Fabio Grosso in panchina duranta Ascoli-Frosinone. (Photo by Danilo Di Giovanni/Getty Images)

Il Lione ha scelto il prossimo allenatore: sarà Fabio Grosso. Accordo trovato tra l’ex tecnico del Frosinone e il club francese. Andrà a sostituire Laurent Blanc, esonerato per via del suo pessimo avvio di stagione con un solo punto collezionato in quattro partite. Il campione del mondo sbarcherà in città a breve e domenica (17 settembre) assisterà al match di Ligue 1 del Lione contro il Le Havre.

Grosso sconfitto in extremis la concorrenza del suo ex compagno di squadra ai tempi dell’Italia 2006, Rino Gattuso. Con il Lione ha già avuto un’esperienza – da giocatore – dal 2007 al 2009, fruttata campionato, una Coppa di Francia e una Supercoppa.

La missione di Grosso

Non sarà semplice il compito per Grosso, che dopo aver conquistato la Serie A con il Frosinone ha scelto di ripartire con un’altra avventura, lontana dai confini della sicurezza. Il Lione è in piena crisi di risultati e la posizione ricoperta in classifica è già preoccupante, ecco perché – a distanza di dieci giorni dalla sconfitta per 4-1 contro il Paris Saint Germain – è stata presa una decisione drastica.