Trieste si sveglia ogni giorno con lo stesso interrogativo sospeso nell’aria, come la bruma che risale lenta dal mare. In un angolo silenzioso della città, tra le case tranquille e i sentieri del bosco, il tempo sembra essersi inceppato. C’è un vuoto che non si colma, un’assenza che pesa più di qualsiasi parola. I passanti abbassano lo sguardo quando attraversano quei luoghi diventati simbolo di una storia che nessuno riesce a dimenticare. Un mistero che non ha mai davvero smesso di pulsare sotto la superficie delle cose. (Continua dopo la foto…)

La voce della verità, però, è flebile e nascosta tra sussurri, ricordi, e troppi silenzi. C’è chi si ostina a cercarla nei dettagli, nelle contraddizioni, nei piccoli gesti che sembravano normali ma che oggi assumono un peso diverso. Le domande rimangono lì, inchiodate al cuore di chi resta, senza una risposta chiara, senza pace. E mentre le indagini si rincorrono tra piste vecchie e nuove, quella figura gentile, scomparsa in un giorno d’inverno, continua a camminare nella memoria collettiva, diventando il simbolo di una verità che tarda ad arrivare. Il caso Resinovich è stato riaperto. Liliana non si sarebbe suicidata, potrebbe essere stata uccisa. (Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva…)