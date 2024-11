Puntata impegnativa quella di ieri, giovedì 28 novembre 2024, di Uomini e Donne, per Barbara De Santi. Maria De Filippi ha chiamato al centro dello studio la dama, che in questi giorni è uscita con un nuovo cavaliere. La frequentazione però, saglia perplessa Barbara, che si è lasciata andare ad alcuni commenti sul suo spasimante, che non l’avrebbe entusiasmata. Poi Maria De Filippi ha raccontato un fatto che ha spiazzato tutti. Barbara De Santi è scoppiata in lacrime. (Continua dopo le foto)

Barbara De Santi non è convinta del nuovo cavaliere

Quando la conduttrice ha chiesto a Barbara cosa ne pensasse della nuova frequentazione, lei ha ammesso di esserci rimasta male per alcuni gesti. “Se mi piace? Neanche un po’. È pesante, un macigno, un bugiardo”. La dama ha anche svelato un retroscena un po’ imbarazzante sul cavaliere di Uomini e Donne. “Vogliamo parlare della cena? Io preferivo andare altrove, ma se no doveva tirare fuori i soldi. Adesso le dico tutte”, ha spiegato Barbara. In questa cena, a detta della dama, troppe cose non sarebbero andate bene, in primis per il servizio offerto dalla struttura ricettiva. “Ci saranno stati 17° gradi”, ha lamentato la dama aggiungendo poi di essersi alzata più volte perché non arrivavano i piatti ordinati. Tra i due è partita la discussione, poi è intervenuta Maria De Filippi raccontando un fatto sulla dama che ha spiazzato tutti. (Continua dopo le foto)

“Uomini e Donne”, brutta figura per Barbara De Santi: cacciata dall’hotel

La presentatrice ha dichiarato di essere stata informata dalla redazione che Barbara non è più gradita in un albergo. “Mi hanno appena detto che un albergo ha mandato un’email che non ti vuole più. Non sto scherzando eh. Te lo giuro. Me l’hanno appena detto”, ha affermato Maria De Filippi. La De Santi è apparsa stupita e ci ha tenuto a dire di non capire come sia potuta succedere una cosa del genere, visto che neppure ha mai rilasciato recensioni negative. “Nostro malgrado vi informiamo che l’ospite De Santi Barbara non è più un ospite gradito”, ha letto Maria. “Che brutta figura”, il commento di Gianni Sperti. Poi la reazione inaspettata di Barbara De Santi.

