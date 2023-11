Robert Lewandowski è stato il protagonista della vittoria del Barcellona sull’Alaves per 2-1, con una doppietta che ha permesso ai catalani di restare in corsa per il titolo. Ma il bomber polacco è stato anche al centro di una polemica con il suo giovane compagno di squadra Lamine Yamal, che ha subito il suo rimprovero e il suo rifiuto di dargli il “Cinque”.

Leggi anche: Real, 2-1 al Barcellona: “Clasico” deciso da Bellingham

Leggi anche: L’Al Ittihad pensa a Maldini come nuovo direttore generale

L’episodio è avvenuto al 68’ del secondo tempo, quando il Barcellona era ancora in svantaggio per 1-0. Yamal, entrato al posto di Pedri, ha sfondato sulla fascia destra e si è presentato in area di rigore, ma invece di servire Lewandowski, che era libero al centro, ha tentato un tiro sul primo palo, che è stato respinto dal portiere avversario. Lewandowski, furioso, ha urlato al ragazzo: “Sul secondo palo, sul secondo palo!”. (CONTINUA DOPO IL VIDEO)

Lewandowski odia a Lamine Yamal o qué pic.twitter.com/21LhxkjJlB — Manu. (@GxlDePaulinho) November 12, 2023

Il mancato “cinque” di Lewa a Yamal

Yamal, che ha capito di aver sbagliato, si è avvicinato a Lewandowski per scusarsi e per stringergli la mano, ma il polacco lo ha ignorato, voltandogli le spalle e continuando a protestare. Un gesto che non è passato inosservato e che ha fatto il giro dei social network, scatenando le reazioni dei tifosi e degli esperti. (CONTINUA DOPO LA FOTO)

Lewandowski lotta contro l’avversario durante la gara di Liga tra Barcellona e Alaves

Molti hanno criticato l’atteggiamento di Lewandowski, accusandolo di essere arrogante e di mancare di rispetto a un compagno di squadra, soprattutto a uno così giovane e inesperto. Altri, invece, hanno difeso il polacco, sostenendo che si sia trattato di un momento di nervosismo e di tensione, dovuto alla situazione di classifica e alla difficoltà della partita. Alcuni hanno anche ricordato che Lewandowski, poco dopo, ha abbracciato Yamal per festeggiare il gol del pareggio, segno che non c’è rancore tra i due.

Nessun rancore e Lewandowski torna al gol

Il Barcellona, intanto, ha vinto la partita grazie a un rigore trasformato da Lewandowski al 72’ e a un suo colpo di testa al 90’. Il polacco ha raggiunto quota 7 gol in campionato, a tre lunghezze dal capocannoniere Bellingham del Real Madrid. Il Barcellona è salito al terzo posto, a due punti dal Real Madrid e a quattro dal Girona, che guidano la classifica. Yamal, invece, ha disputato la sua quarta presenza in Liga, dimostrando di avere qualità e personalità. Lewandowski, forse, avrà imparato a conoscerlo meglio.