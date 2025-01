L’Eredità è il game show di Rai 1 in cui 7 concorrenti si sfidano in diverse prove ad eliminazione, fino ad arrivare alla fase finale del gioco, l’imperdibile Ghigliottina. Qui, il campione della giornata, deve indovinare una parola attraverso le “parole indizio” per vincere. In queste ore i telespettatori sono in rivolta contro il programma, vediamo nel dettaglio che cosa sta succedendo. (Continua a leggere dopo le foto)

“L’Eredità”, telespettatori in rivolta: cosa succede

Come ogni sera, anche ieri giovedì 2 Gennaio 2025, su Rai 1 è andata in onda una nuova puntata di uno dei game show più longevi della tv italiana L’Eredità. Alla guida della nuova edizione del programma c’è Marco Liorni. Nonostante gli ottimi ascolti e le grosse novità introdotte ad inizio stagione, diversi telespettatori continuano ad attaccare gli autori poiché secondo loro i giochi sarebbero troppo difficili e noiosi. Uno dei qui maggiormente criticato è quello del “completa la frase”, il quale, secondo gli affezionati de L’Eredità, risulterebbe troppo difficile da giocare, da seguire e da capire.

