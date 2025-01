Lele Mora ha cambiato completamente vita: cosa fa oggi per vivere

Lele Mora, noto ex manager dei vip italiani, ha intrapreso una nuova attività che ha suscitato curiosità e discussioni. Questo cambiamento rappresenta una svolta significativa nella sua vita, passando da protagonista del jet set a commerciante tra la gente comune. Dopo anni trascorsi sotto i riflettori, oggi Mora si dedica alla vendita. Ma di cosa?

Un Passato tra Successi e Controversie

Negli anni 2000, Lele Mora è stato una figura centrale nel panorama dello spettacolo italiano. Ha lanciato e gestito la carriera di personaggi come Fabrizio Corona e Belen Rodriguez, organizzando eventi esclusivi e collaborando con personalità di spicco, tra cui Silvio Berlusconi. Tuttavia, la sua carriera è stata segnata anche da vicende giudiziarie, culminate in una condanna per bancarotta fraudolenta ed evasione fiscale, che lo ha portato a trascorrere oltre un anno in carcere.

Lele Mora, cosa fa oggi per vivere

Oggi, a quasi 70 anni, Lele Mora ha scelto di reinventarsi come venditore di pellicce vintage presso la sua bancarella al mercato di Piazza Benefica, a Torino. Offre capi con prezzi che variano dai 2.000 ai 5.000 euro, applicando spesso sconti significativi. In un’intervista, ha dichiarato: “Qualcuno mi ha detto ‘guarda come ti sei ridotto, dalle stelle alle stalle’. Pensano che sia diventato povero. La verità è che io ho sempre fatto ciò che amo”.

