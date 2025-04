Leclerc amaro prima del Gran Premio di Suzuka: “Siamo indietro e la Cina ci ha fatto male, però…”

Charles Leclerc è stato il protagonista della conferenza stampa di presentazione del Gran Premio del Giappone. Il monegasco, consapevole delle difficoltà della Ferrari, non ha nascosto un amaro realismo sulle performance della sua squadra e sulle possibilità a Suzuka, ma ha anche espresso ottimismo per il futuro, convinto che ci sia almeno la speranza di un miglioramento graduale.

F1. GP Giappone, Leclerc alza bandiera bianca con la SF-25? Mi aspetto di essere allo livello di Cina e Australia – Formula 1 – https://t.co/ea9jkuihdy https://t.co/nvmosn1Mra — Automoto.it (@Automoto_it) April 3, 2025

Il pensiero di Leclerc è subito andato alla doppia squalifica subita dalle Ferrari durante l’ultimo GP in Cina. “Sicuramente ci ha fatto male“, ha commentato il pilota. “Perdere questi punti ha causato un forte dolore a tutto il team“. Una squalifica che ha complicato ulteriormente una stagione che era già partita in modo deludente, e che ha suscitato dubbi sul lavoro del team di Maranello.

Le difficoltà della Ferrari sono evidenti e Leclerc riconosce il divario rispetto alle squadre rivali. “Stiamo faticando in qualifica”, ha dichiarato con franchezza. “La nostra performance, comparata a quella delle McLaren, non è buona. Siamo indietro rispetto a loro“. Un’analisi lucida da parte del monegasco, che ha ammesso che la macchina non è al livello atteso per l’inizio di stagione.

Nonostante le difficoltà, Leclerc ha espresso fiducia per il futuro. “Abbiamo iniziato l’anno con due gare davvero complicate, la velocità della macchina non era quella che speravamo. Ma passo dopo passo, ho fiducia che riusciremo a chiudere quel gap. Speriamo di iniziare a farlo proprio in questo weekend”. Anche se non si aspetta grandi miglioramenti per la sua monoposto. (continua dopo la foto)

Secondo Leclerc, le prestazioni in gara non sono il problema principale della Ferrari. “Quando inizi nel mezzo del gruppo, non puoi mostrare la tua reale velocità”, ha spiegato. “Dobbiamo migliorare tanto in qualifica se vogliamo fare bene in gara. Dovremo lavorarci a partire dalle prossime ore”.

Leclerc ha parlato delle difficoltà riscontrate a Melbourne e in Cina, dove la Ferrari non è riuscita a essere competitiva in qualifica. “Spero che in questo weekend riusciremo ad avere prestazioni simili sia il sabato che la domenica”, ha detto. “Neanche l’anno scorso eravamo partiti bene, ma sappiamo che dobbiamo fare di più“.

Leclerc, ottimismo per il futuro: “Possiamo tornare grandi”

Il pilota monegasco ha quindi voluto lanciare un messaggio positivo: “Dovremo mantenere la fiducia quest’anno. Sono convinto che potremo migliorare con tanti piccoli step. La partenza è stata frustrante, ma tutti in Ferrari credono che questa possa essere una grande stagione“.

Il Gran Premio del Giappone rappresenta per Leclerc e la Ferrari un’opportunità per risollevare le sorti di un 2025 sinora quasi disastroso, a eccezione della vittoria di Hamilton nella Sprint in Cina. La determinazione di Leclerc mostra però che la Ferrari è pronta a lottare, con la speranza di ridurre il divario con i leader del campionato.

In questo weekend, i riflettori saranno su di lui, su Lewis Hamilton e sulle loro macchine: la Ferrari vuole finalmente dimostrare il suo vero potenziale e lasciare alle spalle le difficoltà di un inizio di stagione a dir poco turbolento.

Leggi anche: