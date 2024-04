Lecce-Roma 0-0: solo un punto per De Rossi

La partita valevole la trentesima giornata di Serie A tra Lecce e Roma si è conclusa con un pareggio a reti inviolate. I giocatori della Roma che hanno ricevuto un cartellino giallo sono Ndicka all’11’ e Cristante all’84’. I giocatori del Lecce che hanno ricevuto un cartellino giallo sono Piccoli al 38′, Baschirotto al 45′ e Ramadani all’81’. Non ci sono stati cartellini rossi durante la partita. Entrambe le squadre hanno avuto diverse occasioni per segnare, ma nessuna è riuscita a trovare la rete.

Il tabellino della gara

La partita si gioca allo stadio Via del Mare di Lecce.

Lecce (4-4-2): Falcone – Gendrey, Baschirotto, Pongracic, Gallo – Almqvist, Blin, Ramadani, Dorgu – Sansone, Piccoli

Roma (4-3-2-1): Svilar – Karsdorp, Mancini, Ndicka, Angelino – Cristante, Paredes, Bove – Baldanzi, Zalewski – Lukaku

L’arbitro della partita è Matteo Marcenaro della sezione di Genova.

Le fasi salienti della partita tra Lecce e Roma

Il primo tempo della partita tra Lecce e Roma è stato un susseguirsi di emozioni e occasioni da gol. Al 2′, Karsdorp spreca una buona opportunità per la Roma, mentre al 6′ Bove colpisce di testa sul primo palo il calcio d’angolo battuto da Paredes, ma Falcone respinge. All’11’, Baldanzi riceve tra le linee e libera il mancino dal limite, ma la palla è di pochissimo a lato. Al 21′, Dorgu pesca Piccoli al limite dell’area, il centravanti si gira e conclude di potenza mandando di poco a lato. Al 28′, Gallo arriva al limite dell’area e va al tiro colpendo solo l’esterno della rete. Al 31′, indecisione difensiva della Roma, Piccoli conclude appena dentro l’area ma colpisce male e manda alle stelle. Al 40′, Piccoli controlla un pallone spalle alla porta e conclude di potenza trovando la parata in due tempi di Svilar. Al 42′, Piccoli se ne va dal lato corto dell’area e prova il destro mandando alto. Al 46′, Paredes finta la battuta su punizione e tocca il pallone per Angelino, il cui tiro scheggia il legno alla destra di Falcone. Il primo tempo si conclude con due minuti di recupero e nessuna sostituzione effettuata. (CONTINUA DOPO LA FOTO)

Daniele De Rossi, allenatore della Spal, osserva prima del calcio d’inizio della partita di Coppa Italia tra Genoa CFC e Spal allo Stadio Luigi Ferraris il 18 ottobre 2022 a Genova. (Foto di Simone Arveda/Getty Images)

La ripresa inizia con un cambio nella Roma: esce Ndicka ed entra Huijsen. Subito dopo, Krstovic prova un colpo di testa su cross di Ramadani, ma il pallone è lontano dallo specchio. Al minuto 55 c’è un episodio di caos in area del Lecce con Blin e Falcone che intervengono su Zalewski sugli sviluppi di un corner, ma Marcenaro non ravvisa irregolarità.

Al minuto 60, Bove si inserisce al limite dell’area e appoggia verso Baldanzi, il quale conclude con il destro, suo piede debole, e manda alto. Il Lecce effettua i primi cambi: escono Almqvist e Piccoli, entrano Banda e Sansone. De Rossi risponde con delle contromosse: escono Bove e Zalewski, entrano Aouar ed El Shaarawy.

Al minuto 68, il Lecce spreca un’occasione clamorosa: Krstovic arriva dentro all’area e confeziona un assist per Dorgu, ma il laterale leccese conclude in malomodo mancando lo specchio da ottima posizione. La Roma ha un’occasione clamorosa: El Shaarawy libera splendidamente Aouar, il quale solo davanti a Falcone si fa ipnotizzare dal portiere di casa che respinge in corner.

Nel Lecce esce Dorgu ed entra Oudin. Ramadani viene ammonito e salterà Milan Lecce di domenica prossima. Nel Lecce entra Venuti al posto di Gallo. De Rossi effettua altri cambi: escono Baldanzi e Karsdorp, entrano Dybala e Celik. Cristante commette un intervento imprudente e viene ammonito.

Il Lecce ha un’occasione: Sansone stoppa tutto solo sul corner, ma il suo tiro è fuori misura. Dybala conclude al volo, ma il tiro è deviato e termina tra le braccia di Falcone. Banda spreca un altro contropiede, il suo tiro dal limite è completamente sbilenco. Oudin colpisce la traversa con un missile da fuori.

La partita termina con un pareggio a reti inviolate. Nel secondo tempo sono stati dati cinque minuti di extra time. La partita si è conclusa con un pareggio a reti inviolate tra Lecce e Roma.

I prossimi appuntamenti di Lecce e Roma

Dopo la partita, il Lecce occupa la 13ª posizione in classifica, mentre la Roma occupa la 5ª posizione.

Prossime partite della Roma:

– 6 aprile contro Lazio a Roma (Serie A)

– 14 aprile contro Udinese a Udine (Serie A)

– 22 aprile contro Bologna a Roma (Serie A)

Prossime partite del Lecce:

– 6 aprile contro Milan a Milano (Serie A)

– 13 aprile contro Empoli a Lecce (Serie A)

– 21 aprile contro Sassuolo a Reggio Emilia (Serie A)

Nessun gol segnato

Il giocatore Dybala è attualmente il terzo miglior marcatore della Serie A, con 12 gol segnati in questa stagione.

Il giocatore Lukaku è attualmente l’ottavo miglior marcatore della Serie A, con 10 gol segnati in questa stagione.

Il giocatore Pellegrini è attualmente il ventesimo miglior marcatore della Serie A, con 7 gol segnati in questa stagione.