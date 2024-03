Europa League: i giallorossi di Daniele De Rossi cercheranno di aggiudicarsi il pass per i quarti di finale. Forti del 4-0 ottenuto nel match di andata giocata all’Olimpico, la Roma si confronterà di nuovo con la squadra inglese allenata da Roberto De Zerbi, il Brighton.

Brighton-Roma: cosa sapere del match

Il match, valido per il ritorno degli ottavi di finale di Europa League 2023-24, si terrà nel Regno Unito al Falmer Stadium. L’incontro è previsto per stasera giovedì 14 marzo con calcio d’inizio alle ore 21:00. Dopo il clamoroso successo ottenuto all’andata all’Olimpico, i giallorossi sembrano avere i pronostici dalla loro. Vedremo come Roberto De Zerbi deciderà di affrontare la partita nel tentativo di ribaltare il gioco. Per quanto riguarda le formazioni, ecco chi probabilmente vedremo in campo durante il match di oggi:

BRIGHTON (4-2-3-1) – Verbruggen; Lamptey, Dunk, Van Hecke, Estupinian; Gilmour, Gross; Buonanotte, Ansu Fati, Adingra; Welbeck.

ROMA (4-3-3) – Svilar; Celik, Mancini, Ndicka, Spinazzola; Bove, Paredes, Pellegrini; Baldanzi, Azmoun, El Shaarawy.

Ad arbitrare la partita al Falmer Stadium ci sarà il tedesco Felix Zwayer.

Il sorteggio dei quarti di finale di Europa League è previsto per venerdì 15 marzo alle ore 13. Nella stessa data verranno definiti anche gli abbinamenti delle semifinali. La finale dell’edizione 2023-24 di Europa League è in programma mercoledì 22 maggio a Dublino.

Dove vedere la partita

La sfida tra Brighton e la Roma prevista per stasera, giovedì 14 marzo alle ore 21, sarà trasmessa dal Falmer Stadium su Sky Sport e su TV8. La partita sarà anche disponibile in live streaming su NOW e DAZN.