Europa League, Brighton-Roma: tegola per De Rossi, Lukaku non parte per l'Inghilterra

Brighton-Roma, i Giallorossi di Daniele De Rossi hanno concluso il loro ultimo allenamento a Trigoria prima della partenza per Londra, dove domani sera affronteranno Brighton nel ritorno degli ottavi di finale dell’Europa League. Durante la sessione di rifinitura, aperta alla stampa per i primi 15 minuti, è emersa l’assenza di Romelu Lukaku, che verrà lasciato a riposo e non partirà dunque per l’Inghilterra. Il belga si sta concentrando su un programma di lavoro individuale per recuperare la condizione ottimale: De Rossi spiegherà la sua decisione di lasciarlo fuori dal match di Europa League dopo un colloquio con l’attaccante.

Buone notizie invece per Paulo Dybala, tornato disponibile dopo un lieve affaticamento patito a Firenze. Tuttavia, la sua presenza con il Brighton dal primo minuto non è garantita. Assenti invece Chris Smalling e Renato Sanches, insieme a Kristensen che è stato escluso dalla lista Uefa. Si prevede un piccolo turnover, con il ritorno a centrocampo di Bove al posto di Cristante, squalificato, e Azmoun che sostituirà Lukaku in attacco.