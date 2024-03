La partita velevole il ritorno degli ottavi di finale di Champions League tra Inter e Atletico Madrid si è conclusa con la vittoria del Colchoneros ai rigori. I marcatori per l’Inter è stato Dimarco al 33′. Per l’Atletico Madrid hanno segnato Griezmann al 35′ e Depay all’87’. Non ci sono stati cartellini rossi durante la partita.

Il tabellino del match

Il match si è disputato allo stadio Wanda Metropolitano di Madrid. L’arbitro della partita è Szymon Marciniak, un arbitro polacco.

Atletico Madrid (3-5-2): Oblak – Savic, Witsel, Hermoso – Molina, Llorente, Koke, De Paul, Lino – Griezmann, Morata

Inter (3-5-2): Sommer – de Vrij, Bastoni, Pavard – Dumfries, Barella, Çalhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco – Lautaro, Thuram

I migliori momenti di Atletico Madrid-Inter

L’Atletico Madrid e l’Inter si affrontano in una partita emozionante. Al primo minuto, l’Inter rischia con una disattenzione sulla sinistra di Dimarco, ma Sommer respinge la conclusione di Lino. Poco dopo, De Paul calcia una punizione profonda verso il centro dell’area dove Savic stacca bene di testa, ma Sommer è ancora attento e blocca la palla. Al minuto 12, Griezmann interviene in netto ritardo su Çalhanoglu, ma l’arbitro lo grazia. Subito dopo, Dumfries ha una doppia occasione: prima colpisce ad incrociare trovando una prima risposta di Oblak, poi ci riprova ma questa volta il tiro termina tra le mani del portiere avversario. Al minuto 17, Lautaro calcia dalla trequarti, ma la palla viene deviata dalla schiena di Witsel e si indirizza pericolosamente verso la porta: Oblak indietreggia e blocca in due tempi. Al minuto 28, Morata ha una grande occasione di testa, ma Sommer è ancora una volta attento e blocca la palla.

Al minuto 33, l’Inter passa in vantaggio: Barella dalla linea di fondo crossa basso a rimorchio per Dimarco che conclude di prima intenzione con il destro, battendo centralmente Oblak. Ma la gioia dei nerazzurri dura poco perché al minuto 35, l’Atletico Madrid pareggia: De Vrij allontana al limite dell’area un cross che arrivava dalla destra, ma la palla arriva sui piedi di Koke che la rimette al centro dove Pavard sbaglia l’intervento servendo Griezmann che tutto solo contro Sommer si gira e lo batte con il mancino.

Negli ultimi minuti del primo tempo, l’Atletico Madrid sfiora il vantaggio con Llorente che scappa sulla destra allungandosi il pallone e favorendo involontariamente Griezmann, il quale si gira in area e conclude verso la porta, ma Pavard si immola e respinge in calcio d’angolo. Il primo tempo si conclude con il risultato di 1-1 e un minuto di recupero. (CONTINUA DOPO LA FOTO)

La ripresa inizia con un cross fuori misura di Llorente, seguito da un intervento in ritardo di Morata su Mkhitaryan. Llorente sbaglia nuovamente il cross, mentre Griezmann ha un’occasione da gol ma la sua conclusione viene respinta da Sommer. Savic commette un errore in fase di costruzione che consegna la palla a Mkhitaryan, il quale prova una conclusione con il destro ma colpisce male. Çalhanoglu tenta di scavalcare la difesa avversaria con uno scavetto, ma Thuram tampona Witsel nel tentativo di raggiungere il pallone, commettendo fallo. Morata spreca un’occasione calciando di prima intenzione con il destro, mancando completamente lo specchio. Çalhanoglu scambia con Mkhitaryan, con quest’ultimo che viene colpito in ritardo da Witsel. Barella effettua un cross pericoloso alla ricerca di Thuram, ma Savic anticipa il francese e di testa allontana il pericolo.

De Paul effettua un cambio di gioco fuori misura che non trova Hermoso sulla sinistra. Morata riceve tra le linee, difende palla e prova a lanciare Riquelme sulla sinistra, ma il pallone è troppo lungo e si perde sul fondo. Riquelme conduce dalla sinistra, si accentra verso il limite dell’area e calcia, ma la sua conclusione viene deviata in calcio d’angolo da Pavard. Thuram si divora il vantaggio calciando incredibilmente alto a tu per tu con Oblak. Depay colpisce male di testa un cross basso di Correa dalla destra. Barella non riesce a concludere verso la porta di Sommer in un contropiede. Depay colpisce il palo con un tiro di prima intenzione con il destro.

Depay segna il gol del 2-1 per l’Atletico Madrid. Riquelme si divora il 3-1 calciando alto con il destro a tu per tu con Sommer. Nel secondo tempo sono stati segnalati 3 minuti di extra time. La partita si conclude con la vittoria dell’Atletico Madrid per 2-1 sull’Inter.

Nel corso della ripresa, l’Atletico Madrid ha sostituito Rodrigo De Paul con Ángel Correa, Samuel Lino con Rodrigo Riquelme, Álvaro Morata con Memphis Depay e Nahuel Molina con Pablo Barrios. L’Inter ha sostituito Denzel Dumfries con Matteo Darmian, Alessandro Bastoni con Francesco Acerbi, Nicolò Barella con Davide Frattesi e Federico Dimarco con Yann Bisseck.

La gara prosegue ai rigori con i padroni di casa che festeggiano al termine delle lotteria dagli undici metri grazie agli errori di Lautaro Martinez ed Alexis Sanchez nell’Inter.

Le prossime sfide di Atletico Madrid e Inter

Atletico Madrid

– Gioca il 17 marzo 2024 contro il Barcellona a Madrid nella Liga

– Gioca il 31 marzo 2024 contro il Villarreal in trasferta nella Liga

– Gioca il 14 aprile 2024 contro il Girona a Madrid nella Liga

Inter

– Gioca il 17 marzo 2024 contro il Napoli a Milano nel campionato Serie A

– Gioca il 1 aprile 2024 contro l’Empoli a Milano nel campionato Serie A

– Gioca il 7 aprile 2024 contro l’Udinese a Udine nel campionato Serie A

Dimarco (Inter), Griezmann (Atletico Madrid), Depay (Atletico Madrid)

Dimarco, difensore dell’Inter, ha segnato 4 gol in 23 presenze in Serie A in questa stagione.

Griezmann, attaccante dell’Atletico Madrid, è il capocannoniere della UEFA Champions League con 6 gol in 7 partite.

Depay, attaccante dell’Atletico Madrid, ha segnato 1 gol in 5 presenze in UEFA Champions League in questa stagione.