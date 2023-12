Lecce-Frosinone 2-1: decisivo Ramadani nel finale

Termina con una vittoria per il Lecce (2-1) l’anticipo della sedicesima giornata di Serie A tra Lecce e Frosinone. Al vantaggio iniziale dei padroni di casa con Piccoli risponde il rigore di Kaio Jorge. Decide all’89’ una rete di Ramadani. (CONTINUA DOPO LA FOTO)

Lameck Banda del Lecce contende il pallone a Caleb Okoli del Frosinone durante la partita di Serie A TIM tra US Lecce e Frosinone Calcio allo Stadio Via del Mare il 16 dicembre 2023 a Lecce, Italia. (Foto di Getty Images/Getty Images)

Termina con una vittoria per i padroni di casa l’anticipo della sedicesima giornata di Serie A tra Lecce e Frosinone: al Via del Mare finisce 2-1. I pugliesi di casa passano in vantaggio all’11: una papera di Turati regala il pallone a Banda dal rinvio. Lo zambiano entra in area e scarica per Piccoli che è bravo a segnare sul primo palo con il mancino nonostante il pressing di Romagnoli complice anche un altro mezzo disastro del portiere ex Sassuolo che non riesce a parare con le mani.

Al 18′ il Var toglie un rigore al Frosinone, ma lo assegna invece al minuto 31′: Monterisi arriva prima sul pallone e viene atterrato in area da Blin. Dal dischetto Kaio Jorge è freddissimo e al 33′ firma il pareggio. Quando ormai il dado sembrava tratto, ecco la sorpresa finale: con un potente tiro dalla distanza Ramadani buca Turati all’89’: il portiere protagonista ancora in negativo, con la palla che gli termina sotto le braccia complice anche una deviazione. Con questa vittoria il Lecce scavalca in classifica il Frosinone e si porta a quota 20 punti, a 8 lunghezze di vantaggio sull’Empoli terz’ultimo.

Lecce-Frosinone, il tabellino

LECCE-FROSINONE 2-1

RETI: 11′ Piccoli (L), 33′ rig. Kaio Jorge (F), 89′ Ramadani (L)

LECCE (4-3-3): Falcone – Gendrey, Pongracic, Baschirotto, Gallo – Blin (75′ Kaba), Ramadani, Oudin (83′ Krstovic) – Strefezza (75′ Sansone), Piccoli (90+1′ Rafia), Banda. A disp. Brancolini, Samooja, Venuti, Berisha, Listkowski, Faticanti, Smajlovic, Touba. All. D’Aversa.

FROSINONE (4-3-3): Turati – Lirola, Okoli, Romagnoli, Oyono (14′ Monterisi) – Gelli (90′ Kvernadze), Barrenechea (90′ Cheddira), Brescianini – Soule, Kaio Jorge, Ibrahimovic (77′ Harroui). A disp. Frattali, Cerofolini, Baez, Lulic, Caso, Garritano, Bourabia, Vanzelli. All. Di Francesco.

ARBITRO: Luca Zufferli sez. Udine

AMMONITI: Okoli, Barrenechea (F), Blin (L), D’Aversa (all. L.). Rec. 5′ pt

Le parole di D’Aversa

Intervenuto nel post-partita, Roberto D’Aversa ha commentato con soddisfazione la vittoria in rimonta ottenuta dal suo Lecce contro il Frosinone. Le parole del tecnico giallorosso:

“Era uno scontro diretto che non vale solo tre punti, giocavamo contro la sorpresa del campionato. I ragazzi stanno facendo un campionato straordinario, ci hanno creduto fino alla fine, è un risultato meritato per quello che abbiamo perso per strada. Se analizziamo le conclusioni in porta oggi è una vittoria meritata. Merito di tutti, di chi ha giocato e anche di chi non è entrato. Questi ragazzi stanno lavorando sin dal primo giorno di ritiro, la società ha lavorato bene in estate, insieme al Frosinone siamo la squadra più giovane del campionato, è un bel segnale di competenza da parte del club. La squadra non molla mai e ci crede fino alla fine, sta bene fisicamente“.