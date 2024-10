Lecce-Fiorentina 0-6, viola a valanga sui salentini – in dieci per oltre un tempo – con le doppiette di Cataldi e Colpani, la prima rete di Beltran e Parisi. Prima del calcio d’inizio, il Via del Mare tributa un sentito saluto a Joan Gonzalez, fermo da questa estate a causa di una patologia cardiaca. Il Lecce comincia con un tentativo di Krstovic, ma la prima svolta del match arriva dopo soli cinque minuti, quando Gudmundsson è costretto a lasciare il campo per un problema muscolare, sostituito da Beltran.

Al 20′, la Fiorentina rompe l’equilibrio: un’azione in verticale viene conclusa da Cataldi con un destro preciso da fuori area, che sorprende Falcone per l’1-0. Mentre il Lecce cerca di reagire, i viola subiscono un altro duro colpo con l’infortunio di Kean intorno alla mezz’ora, anche se il giocatore resta in campo, seppur vistosamente fasciato alla caviglia.

Poco dopo, arriva però il raddoppio della Fiorentina con Colpani, che segna il suo primo gol in maglia viola. Le cose peggiorano ulteriormente per il Lecce, che nel finale del primo tempo rimane in dieci per l’espulsione di Gallo, autore di un fallo su Dodo lanciato verso l’area. Subito dopo, Cataldi firma la sua doppietta con una splendida punizione, portando i viola sul 3-0 prima dell’intervallo. Il Via del Mare esplode in fischi.

Nella ripresa, con Palladino squalificato e il vice Citterio in panchina, Kean lascia il posto a Kouame per precauzione. Il Lecce prova ad avanzare, ma espone continuamente il fianco agli attacchi avversari. Al 53′, Colpani completa la sua doppietta: il primo tiro è respinto da Falcone, ma l’attaccante non sbaglia sulla ribattuta, infilando sotto l’incrocio per il 4-0.

La Fiorentina continua a dominare. Beltran segna il suo primo gol stagionale con un tap-in facile per il 5-0, e Parisi, grazie a una deviazione di Gaspar, sigla il 6-0, il suo primo gol con la maglia viola. Il Lecce è ormai annientato, e la Fiorentina si limita a gestire fino al triplice fischio. I tifosi di casa chiudono la serata con una pioggia di fischi, segno di una partita da dimenticare per i salentini.

