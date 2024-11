Lazio-Porto 2-1, l’eterno Pedro al 92′ regala la vittoria ai biancocelesti: di Romagnoli ed Eustaquio le altre reti del match. La partita è stata equilibrata, con entrambe le squadre che hanno giocato a viso aperto per ottenere tre punti cruciali. Nonostante il Porto avesse più urgenza di vincere, con soli 4 punti in classifica contro i 9 della Lazio, la squadra di Baroni, anche con diversi cambi rispetto all’ultima gara di campionato, ha tenuto duro e ha conquistato una vittoria preziosa grazie a un gol di Pedro al 92′.

Il giovane talento Samu Omorodion, classe 2004, è stato il pericolo principale per la difesa della Lazio, mettendo in difficoltà i difensori soprattutto nella prima mezz’ora. Proprio da una sua iniziativa è nato il tiro a giro di Vieira che ha colpito il palo interno, sfiorando il vantaggio per il Porto. La Lazio ha risposto con Romagnoli, che ha segnato il gol dell’1-0 nei minuti di recupero del primo tempo, sfruttando un colpo di fortuna.

Nel secondo tempo, la Lazio ha saputo gestire bene il ritorno del Porto, sfruttando le ripartenze con Tavares e Tchaouna. Vitor Bruno ha tentato di dare una scossa al 60′ con tre sostituzioni, e subito dopo è arrivato il pareggio di Eustaquio. A quel punto, il Porto ha continuato a pressare, rischiando però di lasciare spazio alle ripartenze dei biancocelesti. La partita si è decisa nel finale, quando Pedro ha segnato il gol decisivo, portando la Lazio a 12 punti in quattro partite, un risultato che nessun’altra squadra ha ottenuto in questa edizione di Europa League.

Leggi anche: