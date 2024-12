Lazio-Inter, le probabili formazioni: Baroni con Noslin prima punta, Inzaghi con la Thu-La

Lazio-Inter probabili formazioni del posticipo della sedicesima giornata della serie A che si gioca stasera alle 20:45 all’Olimpico di Roma. La 16ª giornata di Serie A si chiude con uno scontro al vertice tra Lazio e Inter, entrambe a 31 punti in classifica. I biancocelesti arrivano da una settimana d’oro, con due vittorie in campionato e il successo europeo contro l’Ajax, mentre i nerazzurri vogliono riscattare la sconfitta subita contro il Bayer Leverkusen in Champions League.

Le scelte di Baroni per la Lazio

Dopo una settimana intensa, Marco Baroni punta sulle sue certezze, con alcuni aggiustamenti dettati dalle condizioni fisiche di alcuni giocatori. In difesa, davanti a Provedel, la linea a quattro sarà composta da Marusic, Patric, Casale e Tavares. Romagnoli partirà dalla panchina dopo i recenti acciacchi.

A centrocampo, Guendouzi e Rovella guideranno la manovra, con Vecino pronto a subentrare dalla panchina. Sulle corsie esterne, spazio a Isaksen e Zaccagni, mentre sulla trequarti Pedro sarà il titolare, premiato dopo la prestazione decisiva contro l’Ajax. Con Castellanos squalificato, il ruolo di prima punta sarà affidato a Noslin.

Le scelte di Inzaghi per l’Inter

Per l’Inter, Simone Inzaghi deve fare i conti con diverse assenze in difesa: senza Acerbi e Pavard, la retroguardia a tre sarà composta da Bisseck, De Vrij e Bastoni davanti a Sommer. Il dubbio principale riguarda la fascia destra, dove Dumfries, appena recuperato, potrebbe strappare il posto a Darmian, con Dimarco confermato a sinistra. In mezzo al campo, il tecnico nerazzurro si affida al trio Barella, Calhanoglu e Mkhitaryan, mentre in attacco torna Lautaro Martinez a fare coppia con Thuram.

Il contesto

Con la Lazio in un momento di grazia e l’Inter in cerca di riscatto, il match promette spettacolo. La posta in palio è alta: vincere significherebbe non solo agganciare momentaneamente il secondo posto ma anche inviare un chiaro segnale alle avversarie nella corsa scudetto. Chi riuscirà a prevalere in questo scontro diretto? L’appuntamento è all’Olimpico, dove una grande serata di calcio attende i tifosi.

Lazio (4-2-3-1): Provedel; Marusic, Gila, Gigot, Tavares; Guendouzi, Rovella; Isaksen, Dia, Zaccagni; Noslin. All. Baroni

Inter (3-5-2): Sommer; Bisseck, de Vrij, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro. All. Inzaghi

Leggi anche: