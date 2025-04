Lazio, infinito Pedro: entra e rimonta il Parma con una splendida doppietta

Una notte tesa, carica di elettricità e paure: la Lazio si salva in extremis contro un Parma tenace e sfrontato. Sotto 0-2 all’Olimpico, bersagliata dai fischi e dalle proteste dei tifosi (“tirate fuori gli attributi!”), la squadra di Baroni trova un eroe davvero infinito: Pedro. Due gol dello spagnolo evitano il naufragio e chiudono il match sul 2-2.

Per la Lazio i problemi iniziano subito: al 3′ Valeri vola sulla sinistra, mette in mezzo e Ondrejka, dopo un controllo di gran classe, punisce la difesa della Lazio con un tocco preciso nell’angolino. Un gol che gela l’Olimpico. La Lazio si innervosisce, Guendouzi e Rovella sbagliano, Isaksen e Zaccagni appaiono spenti. Castellanos segna un bel gol, ma è in fuorigioco.

All’intervallo, il pubblico mostra di non apprezzare: bordate di fischi accompagnano l’uscita dei giocatori. E quando inizia la ripresa, non c’è nemmeno il tempo di riassestarsi che Ondrejka firma la doppietta: minuto 46, perfetto tiro dal limite dopo un rimpallo fortunato, palla nel sacco. Il 2-0 è un colpo durissimo. La Lazio barcolla, rischia il tracollo definitivo al 54′ su incursione di Pellegrino, fermato solo da un ottimo Mandas. Ma poi entra Pedro.

Lazio e Parma, un punto che serve soprattutto ai Ducali

Al 79′, raccoglie una respinta di Suzuki su una bella voleè di Tchaouna e, con un tiro perfetto sotto la traversa, accorcia le distanze. E all’84’, dopo essersi reso più volte pericoloso, anticipa tutti su un cross di Pellegrini e con un colpo di testa preciso firma il 2-2.

L’Olimpico esplode: la Lazio ci crede, reclama un rigore per un intervento scomppsto di un difensore avversario in area, poi rischia la beffa al 92′ sul contropiede di Man, che però falisce il colpo del Ko. Alla fine, il fischio di un Sacchi apparso non impeccabile, e di sicuro non casalingo nella sua direzione, i tifosi laziali non sanno se essere contenti per la rimonta o dispiaciuti per l’occasione persa.

Il punto recuperato grazie a Pedro, nonostante tutto, pesa: la Lazio è settima, appaiata alla Roma ma dietro per gli scontri diretti. L’obiettivo Champions rimane possibile, ma ora è decisamente più difficile da raggiungere. Il Parma di Chivu, invece, prosegue la sua marcia verso una salvezza ormai a portata di mano. E il tecnico va elogiato per come ha saputo rivitalizzare la squadra, che ora gioca bene e crea moltissimo.

