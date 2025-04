Home | Il Bologna frena con l’Udinese, il pareggio non serve a Italiano: Champions più lontana

Il Bologna spreca una grande occasione e torna da Udine solo con un pareggio a reti bianche. Finisce 0-0 alla Dacia Arena: una gara sporca, con poche vere occasioni e due traverse, una per parte. I rossoblù scivolano così al quinto posto, superati dalla Juventus, che adesso li precede di un punto. E domenica, al Dall’Ara, ci sarà lo scontro diretto.

Il tecnico Runjaic, privo di Thauvin, Lucca e Bijol squalificati, si affida a un compatto 3-5-1-1. Italiano, assente in panchina per squalifica, manda in campo il suo undici tipo, recuperando Skorupski e schierando Calabria a destra, Aebischer accanto a Freuler e Odgaard nel tridente con Orsolini e Dominguez.

Nonostante lo sciopero iniziale della curva friulana, l’avvio è tutto dell’Udinese: errore di Lucumi, sassata di Davis dai 25 metri e traversa piena. Bologna in difficoltà, sorpreso dall’intensità dei padroni di casa, e salvato più volte da un attento Skorupski.

La squadra di Italiano fatica a trovare il ritmo: un gol di Odgaard viene annullato nel recupero del primo tempo per fallo di Dallinga su Ehizibue. L’Udinese, pur orfana di Ekkelenkamp (uscito per infortunio), continua a tenere il campo con ordine e aggressività.

Bologna, Orsolini si mangia un gol fatto

Nel secondo tempo il Bologna prova a scuotersi: dentro Fabbian e Cambiaghi, che accende subito la fascia sinistra. Da un’azione nata da lui arriva la traversa clamorosa di Orsolini, ed è la migliore occasione per i rossoblù in tutta la gara, almeno fino al gran finale.

La pressione cresce perché il Bologna sa di avere bisogno assolutamente dei 3 punti per mantenere il quarto posto: e al 43′, su assist di Miranda deviato da Castro, ancora Orsolini ha sul destro la palla buona: sembra un gol fatto, ma l’attaccante rossoblù si mangia un’occasione enorme sbagliando clamorosamente la mira. È l’ultima occasione.

Il Bologna spreca così la possibilità di sorpasso sulla Juventus e si prepara a una vera e propria battaglia: domenica al Dall’Ara (ore 20.45) arriveranno proprio i bianconeri di Tudor, per uno scontro diretto che può valere una stagione. E che la squadra di Italiano giocherà con un solo risultato a disposizione: la vittoria.

