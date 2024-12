Lazio corsara a Napoli, vittoria meritata per gli uomini di Baroni. Conte “tradito” da Lukaku

Napoli e Lazio si affrontano al San Paolo per confermare le loro posizioni, l’una in testa alla classifica, l’altra nel nutrito gruppo delle inseguitrici. Gli uomini di Conte hanno sinora fallito solo la gara con l’Atalanta mentre quelli di Baroni, che rappresentano una delle sorprese del torneo, hanno perso un po’ di terreno con la sconfitta subita a Parma.

Il primo tempo vede il Napoli premere con una certa continuità, mentre la Lazio cerca di sfruttare il peso di Castellanos e la velocità di Dia in avanti per cercare di colpire di rimessa. Già dopo 3′ Provedel deve impegnarsi per intercettare un bel tiro di McTominay, duello che si ripete con lo stesso esito al 10′. Al 15′ si fa vedere la Lazio con un cross di Castellanos per Tavares, ma il Napoli si salva in angolo.

Al 20′ Meret deve superarsi per deviare una conclusione di Isaksen. Dopo tre azioni pericolose dei romani, gli uomini di Conte ritrovano il baricentro e si appropriano del pallone, mentre la Lazio si chiude in difesa. Al 46′ una splendida punizione dai 30 metri di Kvaratskhelia sfila a pochi centimetri dall’incrocio: è l’ultima azione del primo tempo, che termina a reti inviolate.

Il secondo tempo si apre con una Lazio più aggressiva, mentre i partenopei cercano di giocare negli spazi. Al 51′ la squadra di Baroni sfiora il vantaggio: sassata impressionante di Dele Bashiru da fuori area e la palla coglie una clamorosa traversa a Meret battuto. Al 61′ Romagnoli si fa male contrastando McTominay al limite dell’area ed è costretto a lasciare il campo.

Napoli-Lazio, la decide Isaksen

La partita attraversa una fase di studio fino al 70′, quando su un corner Anguissa con una spizzata di testa da pochi metri coglie il palo esterno alla sinistra di Provedel. Mentre al 73′ l’eroe della gara vinta dai suoi contro il Napoli in Coppa Italia, Noslin, spreca un’ottima azione in contropiede sparando altissimo dall’angolo destro dell’area.

Al 78′ improvvisamente l’equilibrio si spezza. Noslin si riscatta dall’errore precedente con uno splendito taglio di 40 metri verso Isaksen, che dribbla Di Lorenzo, se la porta sul sinistro e con un bellissimo diagonale fulmina Meret: 0-1. Il Napoli si getta in avanti ma i bancocelesti difendono bene, mentre gli uomini di Conte risentono della pessima serata di Lukaku, un fantasma in campo.

