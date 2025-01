Lazio-Como, le probabili formazioni: Baroni con mezzo attacco fuori per squalifica

Lazio-Como probabili formazioni del match che apre il girone di ritorno della Serie A, in programma stasera alle 20:45 all’Olimpico di Roma. L’anticipo della ventesima giornata della massima serie si annuncia come una gara che promette emozioni e che potrebbe incidere significativamente sugli obiettivi stagionali di entrambe le squadre.

La Lazio, pur priva di alcuni elementi fondamentali, cercherà di sfruttare il fattore campo e la superiorità tecnica per imporre il proprio gioco, puntando sulla qualità di Guendouzi e sulla velocità di Dia. Il Como, dal canto suo, dovrà disputare una gara accorta, affidandosi alla solidità difensiva e alle ripartenze per tentare di strappare punti preziosi in chiave salvezza.

Le scelte di Baroni

Per la Lazio, Marco Baroni deve fare i conti con numerose defezioni, tra cui le squalifiche di Castellanos, Gila e Zaccagni, oltre agli infortuni di Pedro e Vecino. Nonostante le difficoltà, l’allenatore sembra orientato a schierare un 4-2-3-1. Dia dovrebbe essere il terminale offensivo, supportato da Tchaouna come trequartista centrale. Sugli esterni offensivi dovrebbero agire Dele-Bashiru e Isaksen. In mediana, spazio alla coppia formata da Rovella e Guendouzi, chiamata a garantire equilibrio e intensità. In difesa, Patric dovrebbe affiancare Casale al centro, con Lazzari e Pellegrini come terzini. Nuno Tavares, non ancora al meglio fisicamente, dovrebbe partire dalla panchina.

Le scelte di Fabregas

Il Como, guidato da Cesc Fàbregas, affronta l’assenza di Sergi Roberto, ancora non pienamente recuperato, e quella dell’indisponibile di lungo corso Perrone. Sarà comunque ancora 4-2-3-1 con Reina che dovrebbe essere confermato tra i pali, mentre Dossena prenderebbe il posto dello squalificato Goldaniga al centro della difesa, accanto a Odenthal. A centrocampo dovrebbe essere confermato Da Cunha, con il compito di orchestrare il gioco, affiancato da Englehardt. In attacco, Cutrone appare favorito su Belotti per partire titolare come centravanti, supportato da una trequarti composta da Strefezza, Paz e Fadera.

LAZIO (4-2-3-1): Provedel; Lazzari, Gigot, Romagnoli, Nuno Tavares; Guendouzi, Rovella; Dele-Bashiru, Tchaouna, Isaksen; Dia.

Como (4-2-3-1): Reina; Van der Brempt, Dossena, Odenthal, Moreno; Engelhardt, Da Cunha; Strefezza, Paz, Fadera; Cutrone.

Leggi anche: