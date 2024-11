L’attore italiano di nuovo a nozze a 70 anni dopo la morte della moglie

Uno dei volti più amati della televisione e del cinema italiano e convolato a nozze. Dopo aver affrontato il doloroso lutto della moglie, l’attore ha trovato nuovamente la felicità. A 74 anni ha dimostrato a tutti che non l’amore non ha età e non è mai troppo tardi per ricominciare.

L’attore italiano di nuovo a nozze a 70 anni

Per Maurizio Mattioli questo 2024 è un anno da ricordare. Domenica 14 gennaio l’attore 74enne ha coronato il suo rapporto d’amore con la compagna Simonetta Benincasa, di quattro anni più giovane, al suo fianco dal 2015. Molto riservato sulla sua vita privata segnata dalla morte della moglie Barbara Divita nel 2014, l’attore ha fatto un’eccezione condividendo anche sui social alcuni momenti delle nozze celebrato a Gorga, paese d’origine in provincia di Roma. Intervistato da Daniele Priori a Libero, Mattioli ha raccontato come Simona sia la donna giusta per lui. (continua dopo il video)

Maurizio Mattioli e l’amore con Simonetta Benincasa

L’attore romano beniamino della commedia cinematografica Maurizio Mattioli si è raccontato a Libero nell’intervista di Daniele Priori: “Ci siamo rivisti dopo il 2014 quando sono rimasto solo (per la morte della moglie, ndr). Simonetta la conoscevo già da prima ma tra noi non c’era nulla. Poi in quel momento è scoppiato qualcosa di importante, di bello. È la donna giusta in questo momento della mia vita”.

In occasione di un’ospitata a Storie Italiane, Mattioli ha parlato con affetto della sua compagna, dichiarando: “Conviviamo, stiamo attaccati, non mi aspettavo tutto questo. Qualcuno me l’ha mandata dal cielo. Lei ha avuto un marito e una figlia, io mia moglie e mia figlia. Le nostre figlie sono coetanee”. L’attore ha condiviso sui social alcuni momenti del matrimonio con Simonetta, accompagnandoli con parole piene di emozione: “Una giornata stupenda condivisa con l’amico fraterno Enzo Salvi”. In una foto che lo ritrae accanto alla moglie, Mattioli ha aggiunto con ironia: “Come sono serio ed emozionato“.

