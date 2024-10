Home | Viveva in una villa, oggi dorme in una tenda: la vip ha cambiato completamente vita

Essere famosi ha i suoi vantaggi, ma a volte basta pochissimo per ritrovarsi a dover cambiare completamente vita e a dover ripartire da zero. Un’ex modella è passata all’improvviso dalle sue 29 lussuose stanze della lussuosa tenuta da 100 milioni di dollari di Hugh Hefner a una tenda da campeggio. La vita di un’ex modella di Playboy, Louise Glover, ha preso una svolta decisamente drammatica e ora, dopo i fasti del passato, si ritrova a lottare per mettere insieme un pranzo e una cena. (Continua a leggere dopo le foto)

Louise Glover, l’ex modella di Playboy cambia vita: cosa fa

Dopo una ricca esperienza come modella di Palyboy, da oltre un mese, Louise Glover, vive in una tenda e gli unici suoi averi sono due borse dell’acqua calda per riscaldarsi, un fornelletto per cucinare e la sua auto, dove dormire nei momenti in cui le condizioni meteo diventano estreme. La 41enne, cresciuta in diverse famiglie affidatarie, come riportato da Leggo, ha dichiarato: “Non ho neanche una famiglia su cui poter contare”. Un tempo definita la “Carmen Electra britannica”, la ex reginetta dei concorsi di bellezza ha recentemente parlato degli anni d’oro, quando partecipava a party esclusivi in compagnia di Leonardo Di Caprio e Paris Hilton ed era ospite – gratuitamente – nella leggendaria Playboy Mansion.

