La Iffhs, la Federazione internazionale di storia e statistica del calcio, come ogni anno ha stilato la classifica dei migliori campionati al mondo. Notizie positive per laSerie A, nominata al primo posto davanti alla Premier League e alla Liga spagnola. Nel 2022 il nostro campionato era stato posizionato al quinto posto, ora invece ha scalato ben quattro posizioni battendo leghe più blasonate. Il merito è del percorso dei nostri club nelle coppe europee, partendo dalla finale di Champions League disputata dall’Inter contro il Manchester City e passando anche per la semifinale di Napoli e Milan nonché per il percorso della Roma in Europa League. (CONTINUA DOPO LA FOTO)

Leggi anche: Agente Lautaro: “Ancora nessun accordo per il rinnovo con l’Inter”

Leggi anche: Bonucci: “Yildiz è un talento, sarà il miglior giocatore della Juve”

Duello tra Stefan De Vrij e Dusan Vlahovic (Photo by Valerio Pennicino/Getty Images)

I punti di forza

La Serie A italiana, rinomata per la sua storia ricca di successi e il suo stile di gioco distintivo, continua a dimostrarsi il miglior campionato al mondo, attirando l’attenzione globale degli appassionati di calcio. Numerosi elementi contribuiscono al prestigio e alla risonanza internazionale della Serie A, rendendola una vetrina straordinaria per i talenti calcistici e una competizione appassionante per i tifosi. Innanzitutto, la Serie A vanta una tradizione calcistica che affonda le radici nei decenni passati. Club storici come Juventus, Milan e Inter hanno una presenza dominante, accumulando un vasto numero di trofei nazionali e internazionali. Questo patrimonio di successi contribuisce a creare una competizione altamente competitiva, in cui ogni incontro è carico di storia e rivalità. La tattica sofisticata e lo stile di gioco tattile caratterizzano la Serie A, conferendole una reputazione di calcio di qualità. (CONTINUA DOPO LA FOTO)

Thuram nel derby contro il Milan (Photo by Francesco Scaccianoce/Getty Images)

Il commento di De Siervo

Il commento entusiasta di De Siervo, capo della Lega Serie A: “Il riconoscimento di lega sportiva migliore al mondo del 2023 assegnato da Iffhs assume per noi una grande importanza perché certifica il sorpasso sulla Premier League inglese e sulla Liga spagnola. Questo risultato nasce dal grande lavoro svolto da tutta la Serie A e dagli ottimi risultati dei nostri club che dopo il raggiungimento delle tre finali europee nella scorsa stagione è proseguito anche nei mesi successivi, quando tutte le nostre formazioni sono rimaste in corsa nelle coppe europee“.

Leggi anche: Adli si è guadagnato la conferma e la fiducia di Pioli