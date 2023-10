Home » La Fifa squalifica 3 anni Rubiales per il bacio a Hermoso

L’ex presidente della Federcalcio spagnola Luis Rubiales è stato squalificato per tre anni dalla FIFA per “violazione dell’articolo 13 della Disciplina FIFA”. L’episodio in questione è il bacio alla calciatrice spagnola Jenni Hermoso durante la cerimonia di premiazione al termine dei Mondiali femminili. (CONTINUA DOPO LA FOTO)

La FIFA ha deliberato una squalifica di tre anni per Luis Rubiales, l’ex presidente della Federazione Calcistica Spagnola, impedendogli di partecipare a qualsiasi attività legata al calcio, sia a livello nazionale che internazionale. Il motivo? Violazione dell’articolo 13 del Codice Disciplinare FIFA.

Gli eventi in questione risalgono alla finale della Coppa del Mondo femminile di quest’anno, quando Rubiales ha dato un bacio non consensuale a Jenni Hermoso durante la cerimonia di premiazione. Successivamente, la calciatrice aveva presentato una denuncia, e la Federazione spagnola l’aveva sospeso da qualsiasi coinvolgimento nel calcio. In seguito alle dimissioni da parte di Rubiales, ora giunge questa squalifica da parte della FIFA.

Rubiales punta al ricorso

Dopo l’annuncio ufficiale della sua squalifica di tre anni da parte della FIFA, l’ex presidente della Federazione Calcistica Spagnola ha dichiarato la sua intenzione di presentare ricorso fino all’ultimo grado giurisdizionale per garantire che sia fatta giustizia e che emerga la verità. In una nota, ha definito la sanzione della Commissione Disciplinare FIFA come “senza alcun fondamento”. Ha anche sottolineato che, nonostante gli sforzi di alcuni politici, dei media e delle istituzioni, la stragrande maggioranza sta vedendo la sproporzione e l’ingiustizia nella situazione.