La famosa conduttrice del Tg muore a 38 anni: cos’è successo

Lutto nel mondo del giornalismo. Nessuno si aspettava che una ragazza, con una lunga carriera davanti perdesse la vita a soli 38 anni in seguito ad una complicazione. L’annuncio è stato dato attraverso una nota dai colleghi dell’emittente. La giornalista lascai il marito con il quale si era da poco sposata.

La conduttrice del Tg muore a 38 anni

Originaria di Memphis, Amanda Hanson, amata conduttrice del telegiornale action news di Memphis, è morta all’età di 38 anni a causa di complicazione dovuta ad un’emergenza medica. Si era unita al team della rete giornalistica nel 2021 come Digital il nove Shaun leader. L’annuncio della sua morte è stato comunicato attraverso una nota dall’emittente: “Siamo sconvolti nell’annunciare la perdita della nostra collega Amanda Hanson, era una giornalista collega e amica “, si apprende su Daily Mail. Una notizia c’è il sereno che nessuno si aspettava.

Come riportato da People, la donna era stata ricoverata in ospedale nei giorni scorsi a seguito di un’improvvisa emergenza: successivamente, sarebbero insorte delle complicazioni che hanno portato al suo decesso. Sulle cause del ricovero d’urgenza, al momento la famiglia di Amanda ha preferito mantenere il riserbo. La ragazza si era recentemente sposata con Darren Nierdermayer.

Amanda aveva la stima di tutti

Prima di entrare a far parte di Action News 5, ha lavorato come conduttrice del notiziario K8 a KAIT in Arkansas, guadagnandosi il soprannome di “Dancin’ Hanson” per i suoi balli con cui si esibiva il venerdì mattina. I colleghi hanno espresso il loro dolore per la sua scomparsa, ricordandola come una persona bella, gentile e disponibile. Amanda Hanson aveva conseguito un master in comunicazione strategica nel 2020. “Non avrei mai immaginato che avrei fatto quello che sto facendo adesso. – diceva la giornalista orgogliosa del suo lavoro- Mi piacerebbe pensare che ballerei a Broadway” se non fosse una giornalista

La sua morte inaspettata ha lasciato un vuoto nella comunità radiotelevisiva di Memphis. “I suoi racconti di rinnovamento non mancavano mai di far ridere il nostro gruppo, con Amanda che spesso rideva più forte”, ricordano i colleghi della Action 5 News. “Amanda era la persona più energica che si potesse mai incontrare. Ho avuto così tanta gioia per la vita, per il Signore, per la famiglia e per gli amici”, ha scritto la squadra sportiva K8 in un post su Facebook. “Scommetto che sta ballando proprio adesso in Paradiso e guardando i Memphis Tigers“.