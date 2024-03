Home | “L’Eredità”, gaffe in diretta sulla Costituzione: Marco Liorni in imbarazzo

Ieri sera al quiz show l’Eredità, una concorrente è caduta in una gaffe che ha spiazzato il conduttore Marco Liorni. Ecco cosa è successo.

L’Eredità: l’emozione gioca brutti scherzi

L’emozione, si sa, può giocare brutti scherzi. Soprattutto quando su di te c’è lo sguardo attento di migliaia di italiani. Potrebbe essere questa la causa di una gaffe fatta ieri sera da una concorrente del quiz show “l’Eredità”. Il programma non è nuovo a episodi come quello accaduto nella puntata di ieri. Spesso le nozioni che potrebbero sembrare più scontate sono terreno per brutti scivoloni che vengono poi commentati dagli spettatori sui social. Durante la puntata del 29 febbraio de “L’Eredità” una delle concorrenti si è lasciata andare ad una gaffe riguardo alla Costituzione italiana che ha creato un momento di imbarazzo nello studio dell’ammiraglia Rai. Il “fattaccio” è successo quando i concorrenti stavano partecipando alla fase del gioco chiamata “I fantastici quattro”.

La domanda incriminata

Lo scopo di questa manche consiste nel fornire le risposte esatte a domande poste dal conduttore, scegliendo tra 4 opzioni che rimangono fisse per tutta la durata del gioco. Marco Liorni, conduttore de L’Eredità, ha quindi dato il via al gioco e annunciato le quattro risposte tra cui sarebbe stato possibile scegliere. Il presentatore ha poi posto la domanda “La Costituzione Italiana compie 40 anni”. E qui, l’inghippo. La prima concorrente tenuta a rispondere ha chiesto tempo al conduttore: “Fammi fare due conti…” per poi uscire con la risposta che ha spiazzato tutti.

