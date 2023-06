Kim Min-jae sarà presto un nuovo giocatore del Bayern Monaco. Il club tedesco pagherà la clausola rescissoria al Napoli

Ci siamo, l’affare è in dirittura d’arrivo. Kim Min-jae sarà presto un nuovo giocatore del Bayern Monaco. Il club tedesco infatti pagherà presto la clausola fissata dal Napoli di De Laurentiis per il difensore coreano. (CONTINUA DOPO LA FOTO)

NAPLES, ITALY – MAY 07: Pierluigi Gollini of SSC Napoli celebrates with team mate Min-Jae Kim following the final whistle of the Serie A match between SSC Napoli and ACF Fiorentina at Stadio Diego Armando Maradona on May 07, 2023 in Naples, Italy. (Photo by Jonathan Moscrop/Getty Images)

Kim al Bayern Monaco: è fatta

Kim-Min-jae sarà presto un nuovo giocatore del Bayern Monaco. È stato trovato un accordo tra il giocatore e il club tedesco per il nuovo contratto che andrà a firmare l’ormai ex difensore del Napoli.

A partire dal 1 luglio i bavaresi avranno a disposizione al massimo 15 giorni di tempo per pagare la clausola rescissoria fissata dal club di De Laurentiis, che incasserà più di 50 milioni di euro. Successivamente, arriverà il momento di apporre le firme: è stato preparato un contratto quinquennale (fino al 30 giugno 2028) per il talentuoso difensore nato nel 1996.

Che affare per il Napoli

Dopo una sola stagione, Kim sta per lasciare la Serie A, abbandonando il Napoli. Questo trasferimento rappresenterà un’importante plusvalenza per il club partenopeo. Infatti, il talentuoso difensore centrale era stato acquistato lo scorso anno dal Fenerbahce per circa 20 milioni di euro.

Durante l’eccezionale stagione che ha portato la squadra di Spalletti a vincere il terzo scudetto della sua storia, il numero 3 azzurro è stato uno dei protagonisti principali. Kim ha collezionato un totale di 45 presenze stagionali, partecipando alla Serie A, alla Coppa Italia e alla Champions League, contribuendo con 2 gol e 2 assist.