Katia e Ascanio rompono il silenzio sul figlio malato: “Vi chiediamo una cosa”

Katia Pedrotti e Ascanio Pacelli sono tornati sui social per parlare della malattia del figlio e spiegare ai loro followers come sta. I due avevano condiviso qualche giorno fa una notizia che aveva preoccupati i loro fan: il loro secondogenito Tancredi, 11 anni, era ricoverato in ospedale. Il piccolo è stato dimesso. Come sta ora? le parole di Katia. (Continua dopo le foto)

Katia e Ascanio, il figlio Tancredi in ospedale

Andiamo con ordine. La scorsa settimana, la coppia, nata nella casa del Grande Fratello nel 2003, aveva raccontato sui social che il piccolo Tancredi era ricoverato in ospedale. I due poi, avevano aggiornato i fan, spiegando che il figlio era stato dimesso, con una storia pubblicata su Instagram il 14 gennaio. “Siamo a casa”, ha infatti scritto Katia in uno scatto delle sue mani e di quelle del figlio. Tancredi era stato ricoverato presso l’Ospedale di Carpi, in provincia di Modena, lontano dalla loro casa a Roma. (Continua dopo le foto)

Katia Pedrotti rompe il silenzio sul figlio malato

A distanza di 3 giorni dalle dimissioni di Tancredi, Katia ha deciso di fare chiarezza. In un video pubblicato sul suo profilo Instagram, la Pedrotti ha aggiornato i fan circa le condizioni di salute del bambino. “Ciao, rieccomi qui. Ho deciso di fare questa ‘stories’ nel luogo della nostra quotidianità, ovvero il mio bagno. Volevo ringraziarvi per il quantitativo di messaggi che mi avete mandato negli ultimi 10 giorni. Mi avete scaldato il cuore, ci avete inondato d’affetto e in questo momento sono stati veramente di tanto, tanto aiuto. La cosa importante che voglio dirvi oggi è che Tancredi sta meglio. Dobbiamo imparare a convivere con una normalità che sarà un po’ diversa, ma che normalità sarà”, le parole della madre di Tancredi.

