Kate Middleton, il look simbolico nel Giorno della Memoria: il dettaglio sulla collana di perle

Kate Middleton ha deciso di essere presente alla cerimonia di commemorazione in occasione del Giorno della Memoria accanto al marito William. La sua partecipazione è stata particolarmente significativa e non è passata inosservata. Come non è passata inosservata la scelta dell’outfit da sfoggiare in un’occasione tanto solenne e carica di emozione. La principessa, tra le altre cose, ha indossato una collana di perle. Qual è il significato di questa scelta? (Continua dopo le foto)

Kate Middleton alla cerimonia di commemorazione nel Giorno della Memoria

La principessa del Galles è apparsa accanto al marito William in occasione dell’80esimo anniversario della liberazione del campo di concentramento di Auschwitz-Birkenau. Si tratta della seconda apparizione pubblica di Kate Middleton nel 2025. La prima è stata all’ospedale dove era stata curata per il cancro. La principessa si era recata nella struttura sanitaria londinese per fare visita ai malati di tumore. E ieri, lunedì 27 gennaio 2025, ha presenziato alla cerimonia del Giorno della Memoria. (Continua dopo le foto)

Kate Middleton, il look scelto per la cerimonia nel Giorno della Memoria

Gli abiti che Kate sceglie per le sue apparizioni pubbliche non sono mai lasciati al caso. Non ha fatto eccezione nemmeno stavolta. La principessa è apparsa in un look elegantissimo total black, abbinando un maxi cappotto avvitato di Catherine Walker a un completo in tinta composto da maglione di cashmere di Boden e pantaloni palazzo di Roland Mouret. Ai piedi, un paio di pumps dark col tacco alto di Russell & Bromley e la classica Mini Flap bag in pelle nera di Chanel. Anche la scelta dei gioielli non è stata casuale.

