Kate Middleton, la notizia dall’ospedale: le sue condizioni

Kate Middleton come sta. La principessa di Galles è ricoverata nella London Clinic in seguito ad un intervento chirurgico all’addome. Non sappiamo perchè la moglie di William sia ricorsa ad un’operazione. Il comunicato pubblicato da Kensington Palace era molto riservato. Nelle ultime ore, però, è giunta una notizia importante in merito alle sue condizioni di salute. (Continua…)

Leggi anche: Kate Middleton ricoverata in ospedale: le condizioni della principessa

Leggi anche: Kate Middleton, la clinica dov’è ricoverata: dal maggiordomo in camera al menù

Kate Middleton ricoverata in ospedale

La principessa di Galles Kate Middleton è ricoverata da qualche giorno in ospedale in seguito ad un intervento chirurgico. La notizia è stata annunciata attraverso un comunicato pubblicato da Kensington Palace: “Sua Altezza Reale la Principessa di Galles è stata ricoverata ieri alla London Clinic per un intervento chirurgico addominale pianificato. Sulla base delle attuali indicazioni dei medici, è improbabile che ella torni a svolgere impegni pubblici fino a dopo Pasqua”. Il comunicato è molto riservato e non svela il motivo per il quale la principessa è ricorsa ad un’operazione chirurgica. (Continua…)

Leggi anche: Kate Middleton operata, la decisione di Harry e Meghan lascia tutti di sasso

Leggi anche: William e Kate, la famiglia si allarga ancora: la voce bomba

Kate Middleton come sta

Dalla clinica nella quale è ricoverata Kate Middleton arriva una notizia importante in merito alle sue condizioni di salute, a riportarla è la BBC. La principessa di Galles pare stia bene e rimarrà in ospedale per un’altra settimana, prima di essere trasferita all’Adelaide Cottage a Windsor, nel Berkshire, dove si potrà riprendere appieno dall’intervento. Pare addirittura che, dopo il recupero, la moglie di William tornerà subito a lavoro, ma da remoto. Una bellissima notizia per tutti i sudditi che in queste ore speravano che le sue condizioni di salute potessero migliorare. (Continua…)

In quale clinica è ricoverata

Kate Middleton è ricoverata nella London Clinic, una delle migliori del Regno Unito. La principessa di Galles, durante il ricovero, può contare su svariati tipi di comfort, come il maggiordomo in camera, il letto accanto per il marito William, due menù, di cui uno più leggero e un altro con prodotti alla carta, e addirittura può fare anche shopping direttamente dal suo letto d’ospedale.