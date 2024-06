Kate Middleton, un’altra splendida notizia: cosa succede

Kate Middleton è apparsa nuovamente in pubblico dopo l’annuncio della malattia. La principessa ha partecipato alla parata per festeggiare il compleanno di Re Carlo. Adesso, a distanza di qualche giorno, arriva un’altra bellissima notizia. (Continua…)

Kate Middleton, prima uscita pubblica dopo l’annuncio della malattia

La principessa di Galles Kate Middleton è apparsa per la prima volta in pubblico dopo l’annuncio della malattia. La moglie di William ha presenziato al Troophing the Colour, la parata organizzata per festeggiare il compleanno di Re Carlo. Le sue condizioni di salute sono sembrate abbastanza rassicuranti. La principessa prosegue le cure, ma il suo aspetto è apparso ripreso. Adesso, dopo il Tropping the Colour, arriva un’altra bella notizia. (Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva…)